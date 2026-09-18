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Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
800 руб.
1 615
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 274985
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Описание товара Конструктор Нескучные игры Мастер шар 520 деталей
Объемную развивающую мозаику "Мастер Шар" можно назвать как конструктором, так и головоломкой. Детали конструктора выполнены в форме равнобедренных треугольников разных цветов и размеров. Пазы, в которые вставляются крепления, смещены к одному из углов. За счет этого из элементов конструктора "Мастер Шар" можно создавать очень интересные фигуры. Из этого конструктора можно создать абсолютно любую форму, как фигурку смешного животного или человечка, так и идеальный геометрический шар. Игра великолепно развивает мелкую моторику рук, пространственное воображение и детскую фантазию. Детали конструктора изготовлены из пластмассы.
Объемную развивающую мозаику "Мастер Шар" можно назвать как конструктором, так и головоломкой. Детали конструктора выполнены в форме равнобедренных треугольников разных цветов и размеров. Пазы, в которые вставляются крепления, смещены к одному из углов. За счет этого из элементов конструктора "Мастер Шар" можно создавать очень интересные фигуры. Из этого конструктора можно создать абсолютно любую форму, как фигурку смешного животного или человечка, так и идеальный геометрический шар. Игра великолепно развивает мелкую моторику рук, пространственное воображение и детскую фантазию. Детали конструктора изготовлены из пластмассы.
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