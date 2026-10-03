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Конструктор "Строительная техника.Погрузчик"(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Строительная техника.Погрузчик"(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538

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Конструктор &quot;Строительная техника.Погрузчик&quot;(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - фото 1
Конструктор &quot;Строительная техника.Погрузчик&quot;(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - фото 2
Конструктор &quot;Строительная техника.Погрузчик&quot;(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - фото 3
Конструктор &quot;Строительная техника.Погрузчик&quot;(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - фото 4
Конструктор &quot;Строительная техника.Погрузчик&quot;(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Погрузчик&quot;(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - фото 1
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Погрузчик&quot;(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - фото 2
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Погрузчик&quot;(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - фото 3
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Погрузчик&quot;(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - фото 4
  • Конструктор &quot;Строительная техника.Погрузчик&quot;(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
820 руб.  1 428 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 395058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Конструктор "Строительная техника.Погрузчик"(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538
820 руб. -43%
1 428 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 6 лет
Комплектация
212 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Размеры в упаковке, см
29х24х6
Вес, г.
359

Описание товара Конструктор "Строительная техника.Погрузчик"(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538

Такой трактор-погрузчик с аксессуарами непременно понравится юному строителю. Ребенок сможет придумать и воссоздать разнообразные сценки для своих игр. Конструктор — это и интересная игра, и обучение в процессе. С собранной игрушкой можно играть в разные сюжетно-ролевые игры, осваивать новые социальные роли и развивать фантазию. Конструирование учит ребенка усидчивости, внимательности и логике.

Отзывы о товаре Конструктор "Строительная техника.Погрузчик"(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 6 лет
Комплектация
212 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Описание
Такой трактор-погрузчик с аксессуарами непременно понравится юному строителю. Ребенок сможет придумать и воссоздать разнообразные сценки для своих игр. Конструктор — это и интересная игра, и обучение в процессе. С собранной игрушкой можно играть в разные сюжетно-ролевые игры, осваивать новые социальные роли и развивать фантазию. Конструирование учит ребенка усидчивости, внимательности и логике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Строительная техника.Погрузчик"(212дет)в кор. SLUBAN M38-B0538 - данный товар вы можете купить по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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