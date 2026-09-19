Конструктор "Строитель" 28 деталей Юг-Пласт 5004
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Характеристики
Описание товара Конструктор "Строитель" 28 деталей Юг-Пласт 5004
Конструктор Строитель 28 деталей - уникальная игрушка, которая неизменно будет радовать вашего ребенка, а также способствовать полноценному и гармоничному развитию его личности. Очень важно, чтобы малыши соприкасались только с качественными и безопасными материалами. С этой точки зрения наш товар - идеальный вариант для вас, ведь все наши товары сертифицированы и соответствуют российским стандартам качества. С нашими игрушками жизнь вашего малыша станет ярче и интереснее. Желание конструировать и мастерить проявляется у крохи уже в самом раннем возрасте. Чтобы не пропустить столь полезное для развития увлечение и всячески его поощрить, важно позаботиться об удобном и безопасном первом конструкторе малыша. Малыша сможет реализовать десятки творческих идей, сначала с небольшой помощью родителей, а потом и полностью самостоятельно. Помогает развитию познавательной деятельности, мелкой моторики, игровой деятельности, наглядно-действенного мышления, форсированности сенсорных эталонов цвета, величины и формы, комбинаторных способностей, сенсомоторной
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