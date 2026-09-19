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Конструктор "Строитель" 28 деталей Юг-Пласт 5004 купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Строитель" 28 деталей Юг-Пласт 5004

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Конструктор &quot;Строитель&quot; 28 деталей Юг-Пласт 5004 - фото 1
Конструктор &quot;Строитель&quot; 28 деталей Юг-Пласт 5004 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 28 деталей Юг-Пласт 5004 - фото 1
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; 28 деталей Юг-Пласт 5004 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395230
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Характеристики

Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
28 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х8
Вес, кг.
1.18

Описание товара Конструктор "Строитель" 28 деталей Юг-Пласт 5004

Конструктор Строитель 28 деталей - уникальная игрушка, которая неизменно будет радовать вашего ребенка, а также способствовать полноценному и гармоничному развитию его личности. Очень важно, чтобы малыши соприкасались только с качественными и безопасными материалами. С этой точки зрения наш товар - идеальный вариант для вас, ведь все наши товары сертифицированы и соответствуют российским стандартам качества. С нашими игрушками жизнь вашего малыша станет ярче и интереснее. Желание конструировать и мастерить проявляется у крохи уже в самом раннем возрасте. Чтобы не пропустить столь полезное для развития увлечение и всячески его поощрить, важно позаботиться об удобном и безопасном первом конструкторе малыша. Малыша сможет реализовать десятки творческих идей, сначала с небольшой помощью родителей, а потом и полностью самостоятельно. Помогает развитию познавательной деятельности, мелкой моторики, игровой деятельности, наглядно-действенного мышления, форсированности сенсорных эталонов цвета, величины и формы, комбинаторных способностей, сенсомоторной

Отзывы о товаре Конструктор "Строитель" 28 деталей Юг-Пласт 5004




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
28 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Строитель 28 деталей - уникальная игрушка, которая неизменно будет радовать вашего ребенка, а также способствовать полноценному и гармоничному развитию его личности. Очень важно, чтобы малыши соприкасались только с качественными и безопасными материалами. С этой точки зрения наш товар - идеальный вариант для вас, ведь все наши товары сертифицированы и соответствуют российским стандартам качества. С нашими игрушками жизнь вашего малыша станет ярче и интереснее. Желание конструировать и мастерить проявляется у крохи уже в самом раннем возрасте. Чтобы не пропустить столь полезное для развития увлечение и всячески его поощрить, важно позаботиться об удобном и безопасном первом конструкторе малыша. Малыша сможет реализовать десятки творческих идей, сначала с небольшой помощью родителей, а потом и полностью самостоятельно. Помогает развитию познавательной деятельности, мелкой моторики, игровой деятельности, наглядно-действенного мышления, форсированности сенсорных эталонов цвета, величины и формы, комбинаторных способностей, сенсомоторной
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Строитель" 28 деталей Юг-Пласт 5004 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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