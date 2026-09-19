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Конструктор BRICKMASTER 301 Печка (103 детали) купить с доставкой в Москве
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Конструктор BRICKMASTER 301 Печка (103 детали)

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Конструктор BRICKMASTER 301 Печка (103 детали)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
810 руб.  1 445 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367650
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Характеристики

Бренд
Brickmaster
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х7
Вес, кг.
1.97

Описание товара Конструктор BRICKMASTER 301 Печка (103 детали)

В наборе Brickmaster "Печка" 103 детали-кирпичика, из которых ребенок сможет собрать настоящую печь с открытым очагом. В построенную печку можно поставить зажженную свечку — и она будет выглядеть совсем как настоящая!

Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие. Элементы конструктора — это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обоженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве. Эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс.

Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Она легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов. Кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство.

Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребёнок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. Оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.

Отзывы о товаре Конструктор BRICKMASTER 301 Печка (103 детали)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Brickmaster
Страна производитель
Китай
Описание

В наборе Brickmaster "Печка" 103 детали-кирпичика, из которых ребенок сможет собрать настоящую печь с открытым очагом. В построенную печку можно поставить зажженную свечку — и она будет выглядеть совсем как настоящая!

Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие. Элементы конструктора — это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обоженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве. Эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс.

Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Она легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов. Кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство.

Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребёнок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. Оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.

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Доставка
Отзывы


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