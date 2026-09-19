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Конструктор "Розовая мечта"Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Розовая мечта"Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529

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Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 1
Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 2
Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 3
Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 4
Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 5
Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 1
  • Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 2
  • Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 3
  • Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 4
  • Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 5
  • Конструктор &quot;Розовая мечта&quot;Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 130 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395073
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
289 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х7
Вес, г.
500

Описание товара Конструктор "Розовая мечта"Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529

Симпатичный модный ресторан из серии Розовая мечта от компании Sluban предназначен для девочек в возрасте от шести лет. Набор состоит из трех фигурок и двухсот восьмидесяти девяти деталей. Среди разноцветных блоков можно найти различные элементы для построения магазина, и прилегающей инфраструктуры. Магазин внутри очень светлый и посетителям в нем будет комфортно, ведь открывающиеся двери и стены выполнены из прозрачного пластика. Перед входом в торговое помещение посетитель может оставить свой велосипед на специальной парковке, а уезжая насладиться приятным видом на цветы, растущие неподалеку. Внутри здания располагаются продуктовые прилавки, на которых размещаются разнообразные продукты. Играть с таким набором очень приятно и интересно, ведь в комплекте есть все необходимые предметы и ребенок без труда сможет выстроить свой увлекательный сюжет игры.

Отзывы о товаре Конструктор "Розовая мечта"Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
289 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Симпатичный модный ресторан из серии Розовая мечта от компании Sluban предназначен для девочек в возрасте от шести лет. Набор состоит из трех фигурок и двухсот восьмидесяти девяти деталей. Среди разноцветных блоков можно найти различные элементы для построения магазина, и прилегающей инфраструктуры. Магазин внутри очень светлый и посетителям в нем будет комфортно, ведь открывающиеся двери и стены выполнены из прозрачного пластика. Перед входом в торговое помещение посетитель может оставить свой велосипед на специальной парковке, а уезжая насладиться приятным видом на цветы, растущие неподалеку. Внутри здания располагаются продуктовые прилавки, на которых размещаются разнообразные продукты. Играть с таким набором очень приятно и интересно, ведь в комплекте есть все необходимые предметы и ребенок без труда сможет выстроить свой увлекательный сюжет игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Розовая мечта"Магазин(289дет.)в коробке SLUBAN M38-B0529 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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