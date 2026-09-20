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Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 купить с доставкой в Москве
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Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 223 детали, с шуруповертом арт.4348345

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Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 1
Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 2
Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 3
Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 4
Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 5
Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 6
Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 7
Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 8
Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 9
Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 1
  • Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 2
  • Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 3
  • Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 4
  • Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 5
  • Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 6
  • Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 7
  • Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 8
  • Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 9
  • Конструктор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики&quot; 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 630 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510993
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Характеристики

Бренд
ZABIAKA
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
223 дет, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х7
Вес, кг.
1

Описание товара Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 223 детали, с шуруповертом арт.4348345

Увлекательный конструктор-мозаика — то, что надо маленьким любителям всего необычного! Малышу предстоит вкручивать болтики и собирать картинки с помощью игровых полей и красочных фигурок.Конструктор станет прекрасной основой для получения необходимых бытовых навыков. Малыш научится закручивать болтики и придумывать новые конструкции.Ребёнок с удовольствием будет играть получившейся игрушкой, а когда надоест, сможет придумать что-то совершенно новое.

Отзывы о товаре Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 223 детали, с шуруповертом арт.4348345




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Характеристики
Бренд
ZABIAKA
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
223 дет, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Увлекательный конструктор-мозаика — то, что надо маленьким любителям всего необычного! Малышу предстоит вкручивать болтики и собирать картинки с помощью игровых полей и красочных фигурок.Конструктор станет прекрасной основой для получения необходимых бытовых навыков. Малыш научится закручивать болтики и придумывать новые конструкции.Ребёнок с удовольствием будет играть получившейся игрушкой, а когда надоест, сможет придумать что-то совершенно новое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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