Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 223 детали, с шуруповертом арт.4348345
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%1 630 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510993
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
223 дет, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х7
Вес, кг.
1
Описание товара Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 223 детали, с шуруповертом арт.4348345
Увлекательный конструктор-мозаика — то, что надо маленьким любителям всего необычного! Малышу предстоит вкручивать болтики и собирать картинки с помощью игровых полей и красочных фигурок.Конструктор станет прекрасной основой для получения необходимых бытовых навыков. Малыш научится закручивать болтики и придумывать новые конструкции.Ребёнок с удовольствием будет играть получившейся игрушкой, а когда надоест, сможет придумать что-то совершенно новое.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
223 дет, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Увлекательный конструктор-мозаика — то, что надо маленьким любителям всего необычного! Малышу предстоит вкручивать болтики и собирать картинки с помощью игровых полей и красочных фигурок.Конструктор станет прекрасной основой для получения необходимых бытовых навыков. Малыш научится закручивать болтики и придумывать новые конструкции.Ребёнок с удовольствием будет играть получившейся игрушкой, а когда надоест, сможет придумать что-то совершенно новое.
Конструктор винтовой Zabiaka "Конструктики" 223 детали, с шуруповертом арт.4348345 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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