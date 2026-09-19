Конструктор Самолет SHENGTIAN 35 дет(свет,звук) в коробке отвертка для сборки, инструкция 1373
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%520 руб. 1 479 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394939
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 4 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
детали конструктор, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
4
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х8
Вес, г.
380
Описание товара Конструктор Самолет SHENGTIAN 35 дет(свет,звук) в коробке отвертка для сборки, инструкция 1373
Конструктор самолет не только интересный, но и познавательный. Из деталей он сможет собрать интересную игрушку - самолет. Такая игрушка поможет ребенку познакомиться с новыми видами техники, а процесс сборки конструктора поспособствует развитию логического мышления. Самолет легко собирается и разбирается по принципу конструктора при помощи специального ключа который входит в набор. Эта игрушка со световыми и звуковыми эффектами, ваш ребенок будет в восторге!
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 4 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
детали конструктор, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
4
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Конструктор самолет не только интересный, но и познавательный. Из деталей он сможет собрать интересную игрушку - самолет. Такая игрушка поможет ребенку познакомиться с новыми видами техники, а процесс сборки конструктора поспособствует развитию логического мышления. Самолет легко собирается и разбирается по принципу конструктора при помощи специального ключа который входит в набор. Эта игрушка со световыми и звуковыми эффектами, ваш ребенок будет в восторге!
Конструктор Самолет SHENGTIAN 35 дет(свет,звук) в коробке отвертка для сборки, инструкция 1373 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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