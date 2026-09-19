Top.Mail.Ru
Конструктор"Авиация"Самолет Скорой помощи(336дет)в коробке SLUBAN M38-B0370 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конструктор"Авиация"Самолет Скорой помощи(336дет)в коробке SLUBAN M38-B0370

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конструктор&quot;Авиация&quot;Самолет Скорой помощи(336дет)в коробке SLUBAN M38-B0370
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 160 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395125
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
336 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х7
Вес, г.
690

Описание товара Конструктор"Авиация"Самолет Скорой помощи(336дет)в коробке SLUBAN M38-B0370

Конструктор Авиация позволяет ребенку своими руками собрать самолет скорой помощи из деталей, выполненных из качественной и прочной пластмассы. Комплект также включает в себя фигурки, оснащенные подвижными элементами и специальными выемками на ручках. Игровой набор Medical Air Ambulance дает возможность ребенку разыграть множество увлекательных сюжетов.

Отзывы о товаре Конструктор"Авиация"Самолет Скорой помощи(336дет)в коробке SLUBAN M38-B0370




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
336 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Авиация позволяет ребенку своими руками собрать самолет скорой помощи из деталей, выполненных из качественной и прочной пластмассы. Комплект также включает в себя фигурки, оснащенные подвижными элементами и специальными выемками на ручках. Игровой набор Medical Air Ambulance дает возможность ребенку разыграть множество увлекательных сюжетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор"Авиация"Самолет Скорой помощи(336дет)в коробке SLUBAN M38-B0370 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...