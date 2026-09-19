Конструктор "Строитель" "Макси-плюс" 350 деталей в мешке
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%2 000 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464180
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
350 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х39х20
Вес, кг.
3.13
Описание товара Конструктор "Строитель" "Макси-плюс" 350 деталей в мешке
Этот конструктор предназначен для детей от трех лет и старше. Цветные детали конструктора развивают детское цветовосприятие, а игра с ним способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Конструктор заинтересует не только детей, но и их родителей. Это отличный способ провести время в кругу семьи, чтобы вместе построить красочные города с мостами и дорогами. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
350 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Этот конструктор предназначен для детей от трех лет и старше. Цветные детали конструктора развивают детское цветовосприятие, а игра с ним способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Конструктор заинтересует не только детей, но и их родителей. Это отличный способ провести время в кругу семьи, чтобы вместе построить красочные города с мостами и дорогами. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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