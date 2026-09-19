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Конструктор "Строитель" "Макси-плюс" 350 деталей в мешке купить с доставкой в Москве
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Конструктор "Строитель" "Макси-плюс" 350 деталей в мешке

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Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 1
Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 2
Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 3
Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 4
Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 5
Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 1
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 2
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 3
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 4
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 5
  • Конструктор &quot;Строитель&quot; &quot;Макси-плюс&quot; 350 деталей в мешке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
2 000 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464180
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
350 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х39х20
Вес, кг.
3.13

Описание товара Конструктор "Строитель" "Макси-плюс" 350 деталей в мешке

Этот конструктор предназначен для детей от трех лет и старше. Цветные детали конструктора развивают детское цветовосприятие, а игра с ним способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Конструктор заинтересует не только детей, но и их родителей. Это отличный способ провести время в кругу семьи, чтобы вместе построить красочные города с мостами и дорогами. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Конструктор "Строитель" "Макси-плюс" 350 деталей в мешке




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
350 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Этот конструктор предназначен для детей от трех лет и старше. Цветные детали конструктора развивают детское цветовосприятие, а игра с ним способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Конструктор заинтересует не только детей, но и их родителей. Это отличный способ провести время в кругу семьи, чтобы вместе построить красочные города с мостами и дорогами. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Строитель" "Макси-плюс" 350 деталей в мешке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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