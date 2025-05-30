Отпариватель ручной Kitfort КТ-972
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Мощность, Вт
1630
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, насадка с мелковорсистой подушечкой
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393294
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Дополнительный цвет
черный
Намотка сетевого шнура
есть
Прочее
2 режима пара
Серия
Kitfort КТ-972
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, индикация уроня воды
Основной цвет
синий
Мощность, Вт
1630
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, насадка с мелковорсистой подушечкой
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х13
Вес, кг.
1.1
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-972
Ручной отпариватель Kitfort KT-972 – более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Под действием пара, ткани не растягиваются и не сжимаются, а приобретают лёгкость, блеск и эластичность.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Дополнительный цвет
черный
Намотка сетевого шнура
есть
Прочее
2 режима пара
Серия
Kitfort КТ-972
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
98
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, индикация уроня воды
Основной цвет
синий
Мощность, Вт
1630
Максимальная подача пара, г/мин
25
Развернуть
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, насадка с мелковорсистой подушечкой
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель Kitfort KT-972 – более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Под действием пара, ткани не растягиваются и не сжимаются, а приобретают лёгкость, блеск и эластичность.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Достоинства:
Комментарий:
Хороший отпариватель. У меня был более дорогой французский, но этот в несколько раз дешевле и гораздо лучше. Удобные плечики, достаточно мощности, годится для жесткой воды, недостатков практически нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отпариватель понравился, покупали в подарок, люди сказали, что пока довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился товар. Отличная замена утюгу и гладильной доске. Удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Это первый отпариватель в нашей семье. В целом норм, одежду отпаривает. Попробовал отпарить шторы, утюг с ними очень удобно справлялся, но чудо не произошло, 40 минут времени и вот результат. На первом фото начало, на втором фото 1-отпаренная штора, 2-не отпаренная. На третьем фото итог. Складки, как видно, остались. Может нужно было пару часиков их помучить и всё бы случилось? За эти деньги нормальный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
Отпариватель прекрасно справляется со своими обязанностями. Подарок удался. Пришёл целый аппарат, коробка целая, все в комплекте. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. Проверили в работе, отпаривает хорошо. Удобный. Брали на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный отпариватель. В принципе покупал по отзывам. В общем довольна супруга. Сборка проще некуда, разогрелся быстро, не шумит, гладит хорошо. Шланг нагревается, но не сильно. Комплектность классная. Перчатка прям по размеру))) спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный отпариватель. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, упаковка целая.брал в подарок теще. вроде работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю уже второй парогенератор от Китфорт. Первый был куплен лет 10 назад. Без него как без рук. Именно брала мощностью 2200 ВТ, этого вполне достаточно для домашнего использования - разглаживает отлично. Нагревается быстро, более тихо работает чем моя предыдущая версия. В общем после очередных поисков остановилась опять на китфорте - цена/качество. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный отпариватель, достаточно компактный, легко передвигать, быстро и качественно справляется со своими функциями
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Крутейший отпариватель в своей ценовой категории. В первые же минуты эксплуатации, было протестировано отпаривание пуховика, и не смотрите, что на улице май месяц. Быстро, чётко, резервуара с водой объёмом в 3 литра хватает не на одну вещь. Складки разглаживаются моментально и никаких тебе затрат не физических, ни нервных, один восторг. Подробная, а самое главное понятная инструкция ответила на все возникшие вопросы. Открыла для себя крутой бред, буду в обязательном порядке приобретать у них и другую технику
Достоинства:
Комментарий:
Хочу поделиться впечатлениями, выделив ключевые преимущества, которые делают эту модель настоящим must-have для тех, кто ценит время и качество. Простота сборки Устройство пришло в разобранном виде, но собрать его удалось буквально за 5 минут. Компактность и высота Несмотря на то, что отпариватель довольно высокий (что удобно для обработки длинных платьев или пальто), он удивительно компактен. — никаких громоздких габаритов, как у традиционных утюгов с гладильной доской. Большой бак — долгая работа без перерывов. Это экономит время — не нужно бегать к раковине каждые 10 минут. Идеальное разглаживание — никаких складок даже на сложных тканях. Пар подается мощно, но деликатно, не оставляя пятен или переувлажнения. После обработки вещи выглядят как из магазина — это особенно оценят те, кто часто работает с одеждой из деликатных материалов. Перчатка для сложных мест В комплекте шла термостойкая перчатка, которая стала моим любимым аксессуаром. С ней легко разглаживать манжеты, воротнички, складки на блузках. Перчатка защищает руки от пара и позволяет «вручную» проработать изгибы, что невозможно при использовании обычного утюга. Итог: рекомендую без колебаний! Этот отпариватель — идеальный выбор для тех, кто хочет сэкономить время, пространство и нервы. Если вы устали от традиционной глажки — этот прибор вас точно покорит!
Достоинства:
Комментарий:
все работает , жена в восторге. Один минус , магнитик попался тот который уже есть .... ))
Достоинства:
Комментарий:
удачная покупка, парит хорошо спасибо доставке и производству)))
Достоинства:
Комментарий:
Подарок на день рождения. В комплекте идёт стойка-вешалка, которая компактно складывается и не занимает много места. В первый же день появления в нашем доме сразу протестировали его на чем только можно. Пар мощный, вещи отпаривает очень хорошо. Так что подарком довольны всей семьёй. Товар рекомендуем.
Достоинства:
Комментарий:
Функцию выполняет, жена довольна. Цена-качество.
Достоинства:
Комментарий:
Долго и тщательно выбирала отпариватель. Выбор остановился на этой модели. Тем более, что с техникой kitfort я уже знакома. Удобная и продуманная комплектация, хорошо регулируется высота стойки с вешалкой, есть колесики и можно легко перемешать прибор по дому. Также, что очень важно для меня - это резервуар с водой емкостью 3 л - не нужно постоянно подливать воду, хватит на то, чтобы прогладить шторы или большое количество вещей. В общем, я очень довольна покупкой. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
хорошо отпаривает, сравнить не с чем. Это мой первый отпариватель
Достоинства:
Комментарий:
Всё аккуратно упаковано, каждая деталь в отдельном пакете, мягкие воздушные подушечки защищают технику. Спасибо за магнитик в подарок. Подробная инструкция на русском языке. Собрала быстро по инструкции. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Довольна отпаривателем. Качественные детали, легко собирается,прост в работе. Единственное, чего хотелось бы, чтобы придумали защёлку на бочок с водой, а так просто вытаскивается, может соскочить. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отпариватель выше всяких похвал! Пока ни разу не пожалела что взяла. На фото видно разницу между отпаренными участками и нет.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший отпариватель. Отпарила футболки, джинсы, ветровку. всё отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
Приобрёл отпариватель. Собрал,протестировал, отпаривает отлично.В использовании простой. Надеюсь прослужит долго.В данный момент вся семья довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую однозначно.пришел очень хорошо упакован все детальки за упакованы, коробка целая нигде даже рваного не было. Идеально отглаживает детские футболки мужа мои халатики тюль ,шторы постельное бельё, которое уже постелена. Ничего не пригорает единственное придётся повозиться с белыми хлопковыми рубашками на моё удивление за такие деньги такой утюг довольно-таки отличный подарок и помощник по хозяйству. Резервуар для воды довольно-таки большой.
Достоинства:
Комментарий:
отпариват хорошо, я довольна. доставка быстрая ,окуратная .Курьер очень ответственный ,вежливый.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо супруга довольна
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирала по отзывам, считаю на четвёрку, рубашки не отгладит и брюки тоже, для тонких тканей и шерсти хорошо, и распрямить по-быстрому ранее отглаженную вещь. читала в отзывах, что шланг жёсткий, после использования становится мягким, вешалка выглядит хрупко, болты смущают, не заржавеют ли, при заказе не обратила внимание. удобно пользоваться ребенку.
Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-972
Достоинства:
Комментарий:
Хороший отпариватель. У меня был более дорогой французский, но этот в несколько раз дешевле и гораздо лучше. Удобные плечики, достаточно мощности, годится для жесткой воды, недостатков практически нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отпариватель понравился, покупали в подарок, люди сказали, что пока довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился товар. Отличная замена утюгу и гладильной доске. Удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Это первый отпариватель в нашей семье. В целом норм, одежду отпаривает. Попробовал отпарить шторы, утюг с ними очень удобно справлялся, но чудо не произошло, 40 минут времени и вот результат. На первом фото начало, на втором фото 1-отпаренная штора, 2-не отпаренная. На третьем фото итог. Складки, как видно, остались. Может нужно было пару часиков их помучить и всё бы случилось? За эти деньги нормальный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
Отпариватель прекрасно справляется со своими обязанностями. Подарок удался. Пришёл целый аппарат, коробка целая, все в комплекте. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. Проверили в работе, отпаривает хорошо. Удобный. Брали на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный отпариватель. В принципе покупал по отзывам. В общем довольна супруга. Сборка проще некуда, разогрелся быстро, не шумит, гладит хорошо. Шланг нагревается, но не сильно. Комплектность классная. Перчатка прям по размеру))) спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный отпариватель. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, упаковка целая.брал в подарок теще. вроде работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю уже второй парогенератор от Китфорт. Первый был куплен лет 10 назад. Без него как без рук. Именно брала мощностью 2200 ВТ, этого вполне достаточно для домашнего использования - разглаживает отлично. Нагревается быстро, более тихо работает чем моя предыдущая версия. В общем после очередных поисков остановилась опять на китфорте - цена/качество. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный отпариватель, достаточно компактный, легко передвигать, быстро и качественно справляется со своими функциями
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Крутейший отпариватель в своей ценовой категории. В первые же минуты эксплуатации, было протестировано отпаривание пуховика, и не смотрите, что на улице май месяц. Быстро, чётко, резервуара с водой объёмом в 3 литра хватает не на одну вещь. Складки разглаживаются моментально и никаких тебе затрат не физических, ни нервных, один восторг. Подробная, а самое главное понятная инструкция ответила на все возникшие вопросы. Открыла для себя крутой бред, буду в обязательном порядке приобретать у них и другую технику
Достоинства:
Комментарий:
Хочу поделиться впечатлениями, выделив ключевые преимущества, которые делают эту модель настоящим must-have для тех, кто ценит время и качество. Простота сборки Устройство пришло в разобранном виде, но собрать его удалось буквально за 5 минут. Компактность и высота Несмотря на то, что отпариватель довольно высокий (что удобно для обработки длинных платьев или пальто), он удивительно компактен. — никаких громоздких габаритов, как у традиционных утюгов с гладильной доской. Большой бак — долгая работа без перерывов. Это экономит время — не нужно бегать к раковине каждые 10 минут. Идеальное разглаживание — никаких складок даже на сложных тканях. Пар подается мощно, но деликатно, не оставляя пятен или переувлажнения. После обработки вещи выглядят как из магазина — это особенно оценят те, кто часто работает с одеждой из деликатных материалов. Перчатка для сложных мест В комплекте шла термостойкая перчатка, которая стала моим любимым аксессуаром. С ней легко разглаживать манжеты, воротнички, складки на блузках. Перчатка защищает руки от пара и позволяет «вручную» проработать изгибы, что невозможно при использовании обычного утюга. Итог: рекомендую без колебаний! Этот отпариватель — идеальный выбор для тех, кто хочет сэкономить время, пространство и нервы. Если вы устали от традиционной глажки — этот прибор вас точно покорит!
Достоинства:
Комментарий:
все работает , жена в восторге. Один минус , магнитик попался тот который уже есть .... ))
Достоинства:
Комментарий:
удачная покупка, парит хорошо спасибо доставке и производству)))
Достоинства:
Комментарий:
Подарок на день рождения. В комплекте идёт стойка-вешалка, которая компактно складывается и не занимает много места. В первый же день появления в нашем доме сразу протестировали его на чем только можно. Пар мощный, вещи отпаривает очень хорошо. Так что подарком довольны всей семьёй. Товар рекомендуем.
Достоинства:
Комментарий:
Функцию выполняет, жена довольна. Цена-качество.
Достоинства:
Комментарий:
Долго и тщательно выбирала отпариватель. Выбор остановился на этой модели. Тем более, что с техникой kitfort я уже знакома. Удобная и продуманная комплектация, хорошо регулируется высота стойки с вешалкой, есть колесики и можно легко перемешать прибор по дому. Также, что очень важно для меня - это резервуар с водой емкостью 3 л - не нужно постоянно подливать воду, хватит на то, чтобы прогладить шторы или большое количество вещей. В общем, я очень довольна покупкой. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
хорошо отпаривает, сравнить не с чем. Это мой первый отпариватель
Достоинства:
Комментарий:
Всё аккуратно упаковано, каждая деталь в отдельном пакете, мягкие воздушные подушечки защищают технику. Спасибо за магнитик в подарок. Подробная инструкция на русском языке. Собрала быстро по инструкции. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Довольна отпаривателем. Качественные детали, легко собирается,прост в работе. Единственное, чего хотелось бы, чтобы придумали защёлку на бочок с водой, а так просто вытаскивается, может соскочить. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отпариватель выше всяких похвал! Пока ни разу не пожалела что взяла. На фото видно разницу между отпаренными участками и нет.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший отпариватель. Отпарила футболки, джинсы, ветровку. всё отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
Приобрёл отпариватель. Собрал,протестировал, отпаривает отлично.В использовании простой. Надеюсь прослужит долго.В данный момент вся семья довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую однозначно.пришел очень хорошо упакован все детальки за упакованы, коробка целая нигде даже рваного не было. Идеально отглаживает детские футболки мужа мои халатики тюль ,шторы постельное бельё, которое уже постелена. Ничего не пригорает единственное придётся повозиться с белыми хлопковыми рубашками на моё удивление за такие деньги такой утюг довольно-таки отличный подарок и помощник по хозяйству. Резервуар для воды довольно-таки большой.
Достоинства:
Комментарий:
отпариват хорошо, я довольна. доставка быстрая ,окуратная .Курьер очень ответственный ,вежливый.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо супруга довольна
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирала по отзывам, считаю на четвёрку, рубашки не отгладит и брюки тоже, для тонких тканей и шерсти хорошо, и распрямить по-быстрому ранее отглаженную вещь. читала в отзывах, что шланг жёсткий, после использования становится мягким, вешалка выглядит хрупко, болты смущают, не заржавеют ли, при заказе не обратила внимание. удобно пользоваться ребенку.