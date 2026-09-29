Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние , 712554
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1630
Объём резервуара для воды
0.25
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%1 110 руб. 3 010 руб.
В наличии
Код товара: 712554
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1 110 руб. -63%
3 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
синий
Мощность, Вт
1630
Объём резервуара для воды
0.25
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х13
Вес, кг.
1.1
Описание товара Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , отпариватель, 2 насадки, документы Причина уценки : повреждена коробка
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Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
синий
Мощность, Вт
1630
Объём резервуара для воды
0.25
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , отпариватель, 2 насадки, документы Причина уценки : повреждена коробка
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Уцененный товар Отпариватель ручной Kitfort КТ-972 хорошее состояние - по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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