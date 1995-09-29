Marillion - Afraid Of Sunlight (Box) (0190295477226) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.11.2019
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
AFRIAD OF SUNLIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 230 руб.
В наличии
Код товара: 387832
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.11.2019
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
AFRIAD OF SUNLIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marillion - Afraid Of Sunlight (Box) (0190295477226) виниловая пластинка
Track List
2019 Michael Hunter Re-Mix
|A1
|Gazpacho
|7:25
|A2
|Cannibal Surf Babe
|5:44
|B1
|Beautiful
|5:11
|B2
|Afraid Of Sunrise
|5:00
|C1
|Out Of This World
|7:53
|C2
|Afraid Of Sunlight
|6:50
|D1
|Beyond You
|6:09
|D2
|King
|7:01
Live At The Ahoy, Rotterdam (29th September 1995)
|E1
|Intro (Skater's Waltz)
|0:46
|E2
|Incommunicado
|4:55
|E3
|Hooks In You
|2:58
|E4
|Gazpacho
|6:16
|E5
|Icon
|1:10
|E6
|Beautiful
|5:32
|F1
|Hotel Hobbies
|2:03
|F2
|White Russian
|7:08
|F3
|Easter
|6:11
|G1
|Mad
|2:52
|G2
|The Opium Den
|3:47
|G3
|Hard As Love
|6:33
|G4
|The Hollow Man
|5:13
|H1
|Kayleigh
|4:08
|H2
|Lavender
|4:18
|H3
|Afraid Of Sunlight
|6:57
|H4
|Cannibal Surf Babe
|4:51
|I1
|Cover My Eyes
|4:15
|I2
|Slainte Mhath
|4:45
|I3
|King
|7:20
|I4
|Splintering Heart
|7:20
|J1
|No One Can
|5:36
|J2
|The Great Escape
|5:46
|J3
|Uninvited Guest
|4:27
|J4
|Garden Party
|7:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.11.2019
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
AFRIAD OF SUNLIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Track List
2019 Michael Hunter Re-Mix
|A1
|Gazpacho
|7:25
|A2
|Cannibal Surf Babe
|5:44
|B1
|Beautiful
|5:11
|B2
|Afraid Of Sunrise
|5:00
|C1
|Out Of This World
|7:53
|C2
|Afraid Of Sunlight
|6:50
|D1
|Beyond You
|6:09
|D2
|King
|7:01
Live At The Ahoy, Rotterdam (29th September 1995)
|E1
|Intro (Skater's Waltz)
|0:46
|E2
|Incommunicado
|4:55
|E3
|Hooks In You
|2:58
|E4
|Gazpacho
|6:16
|E5
|Icon
|1:10
|E6
|Beautiful
|5:32
|F1
|Hotel Hobbies
|2:03
|F2
|White Russian
|7:08
|F3
|Easter
|6:11
|G1
|Mad
|2:52
|G2
|The Opium Den
|3:47
|G3
|Hard As Love
|6:33
|G4
|The Hollow Man
|5:13
|H1
|Kayleigh
|4:08
|H2
|Lavender
|4:18
|H3
|Afraid Of Sunlight
|6:57
|H4
|Cannibal Surf Babe
|4:51
|I1
|Cover My Eyes
|4:15
|I2
|Slainte Mhath
|4:45
|I3
|King
|7:20
|I4
|Splintering Heart
|7:20
|J1
|No One Can
|5:36
|J2
|The Great Escape
|5:46
|J3
|Uninvited Guest
|4:27
|J4
|Garden Party
|7:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Marillion - Afraid Of Sunlight (Box) (0190295477226) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 18230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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