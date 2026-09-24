Описание товара Variois Artists - 12" 80's Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка

Now Music с гордостью представляет потрясающий бокс-сет из 5 пластинок Now 80s Volume One: 1980-1982. 44 фантастических трека, многие из которых впервые вернулись на винил с момента их первоначального выпуска!. Лимитированный и пронумерованный набор, где каждая из 5 пластинок отпечатана на прозрачном виниле разного цвета - красном, желтом, зеленом, синем и фиолетовом. LP1 начинается с великолепной версии «Call Me» от Blondie и длинной версии «Love Is The Drug» от Грейс Джонс и остается в 1980 году с влиятельной классикой от Loleatta Holloway и Change, а также электронным диско от Lipps Inc. и танцевальными хитами от Liquid Gold и The Spinners. «Fade To Grey» от Visage был выпущен в конце 1980 года и открывает LP2 перед вневременной «Spacer» от Sheila &amp; B.Devotion, спродюсированной и написанной Chic. 1981 год отмечен танцевальными хитами от Earth, Wind &amp; Fire и Odyssey, перед расширенными 12-дюймовыми версиями поп-жемчужин от Dollar, Haircut 100 и «Physical» от Оливии Ньютон-Джон. 1981 год стал знаменательным для британских артистов в чартах, и здесь Duran Duran с Planet Earth (Night Version), The Human League с 12-дюймовой версией The Sound Of The Crowd а также расширенная версия эпохального хита № 1 Ghost Town The Specials. LP3 продолжает празднование основными синти-поп-композициями, включающими расширенные версии от Talk Talk, Heaven 17, Orchestral Manoeuvres In The Dark, Soft Cell, Japan, Gary Numan и Simple Minds. Далее следует LP4, и он открывается классикой Hi-NRG от Boys Town Gang, Patrick Cowley feat. Sylvester и Donna Summer - все в их расширенной красе вместе с танцевальным золотом от Carly Simon, Rockers Revenge feat. Donnie Calvin, Kool &amp; The Gang и Shalamar с 12-дюймовым миксом несравненной A Night To Remember. Последний LP собрал 10 самых важных поп-моментов 1982 года в их 12-дюймовых версиях: ABC лидируют с The Look Of Love, Pt. 1 (Special Remix), за которыми следуют хиты от Bananarama, Bow Wow Wow, Altered Images и Bucks Fizz. и переворачиваем LP для Tears For Fears с длинной версией Pale Shelter, Blancmange с Living On The Ceiling, The Associates, редкого танцевального микса от Visage, и, наконец, Reap The Wild Wind в расширенной версии от Ultravox.