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Variois Artists - 12" 80's Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Variois Artists - 12" 80's Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка

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Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 1
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 2
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 3
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 4
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 5
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 6
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 7
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 8
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 9
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 10
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 11
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 12
Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 13
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Volume One: 1980-1982
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный, синий, желтый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 1
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  • Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 15
  • Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 16
  • Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 17
  • Variois Artists - 12&quot; 80&#039;s Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб. 
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В наличии
Код товара: 705490
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Добавить в корзину
Variois Artists - 12" 80's Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка
17 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028434218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Volume One: 1980-1982
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Blondie–Call Me (Theme From American Gigolo), Grace Jones–Love Is The Drug (Long Version), Loleatta Holloway–Love Sensation (A Tom Moulton Mix), Stephanie Mills–Never K Love Like This Before (Album Version), Lipps Inc.–Funkytown (12 Version), Duran Duran–Planet Earth (Night Version), Talk Talk–Talk Talk (Extended Mix), Heaven 17–Let Me Go (12 Extended Version), Liquid Gold–Dance Yourself Dizzy (12 Mix), The Spinners–Working My Way Back To You / Forgive Me Girl (12 Version), Change–The Glow Of Lo
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий, желтый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Variois Artists - 12" 80's Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка

Now Music с гордостью представляет потрясающий бокс-сет из 5 пластинок Now 80s Volume One: 1980-1982. 44 фантастических трека, многие из которых впервые вернулись на винил с момента их первоначального выпуска!. Лимитированный и пронумерованный набор, где каждая из 5 пластинок отпечатана на прозрачном виниле разного цвета - красном, желтом, зеленом, синем и фиолетовом. LP1 начинается с великолепной версии «Call Me» от Blondie и длинной версии «Love Is The Drug» от Грейс Джонс и остается в 1980 году с влиятельной классикой от Loleatta Holloway и Change, а также электронным диско от Lipps Inc. и танцевальными хитами от Liquid Gold и The Spinners. «Fade To Grey» от Visage был выпущен в конце 1980 года и открывает LP2 перед вневременной «Spacer» от Sheila &amp;amp; B.Devotion, спродюсированной и написанной Chic. 1981 год отмечен танцевальными хитами от Earth, Wind &amp;amp; Fire и Odyssey, перед расширенными 12-дюймовыми версиями поп-жемчужин от Dollar, Haircut 100 и «Physical» от Оливии Ньютон-Джон. 1981 год стал знаменательным для британских артистов в чартах, и здесь Duran Duran с Planet Earth (Night Version), The Human League с 12-дюймовой версией The Sound Of The Crowd а также расширенная версия эпохального хита № 1 Ghost Town The Specials. LP3 продолжает празднование основными синти-поп-композициями, включающими расширенные версии от Talk Talk, Heaven 17, Orchestral Manoeuvres In The Dark, Soft Cell, Japan, Gary Numan и Simple Minds. Далее следует LP4, и он открывается классикой Hi-NRG от Boys Town Gang, Patrick Cowley feat. Sylvester и Donna Summer - все в их расширенной красе вместе с танцевальным золотом от Carly Simon, Rockers Revenge feat. Donnie Calvin, Kool &amp;amp; The Gang и Shalamar с 12-дюймовым миксом несравненной A Night To Remember. Последний LP собрал 10 самых важных поп-моментов 1982 года в их 12-дюймовых версиях: ABC лидируют с The Look Of Love, Pt. 1 (Special Remix), за которыми следуют хиты от Bananarama, Bow Wow Wow, Altered Images и Bucks Fizz. и переворачиваем LP для Tears For Fears с длинной версией Pale Shelter, Blancmange с Living On The Ceiling, The Associates, редкого танцевального микса от Visage, и, наконец, Reap The Wild Wind в расширенной версии от Ultravox.

Отзывы о товаре Variois Artists - 12" 80's Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028434218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now 80s Volume One: 1980-1982
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Blondie–Call Me (Theme From American Gigolo), Grace Jones–Love Is The Drug (Long Version), Loleatta Holloway–Love Sensation (A Tom Moulton Mix), Stephanie Mills–Never K Love Like This Before (Album Version), Lipps Inc.–Funkytown (12 Version), Duran Duran–Planet Earth (Night Version), Talk Talk–Talk Talk (Extended Mix), Heaven 17–Let Me Go (12 Extended Version), Liquid Gold–Dance Yourself Dizzy (12 Mix), The Spinners–Working My Way Back To You / Forgive Me Girl (12 Version), Change–The Glow Of Lo
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, синий, желтый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Now Music с гордостью представляет потрясающий бокс-сет из 5 пластинок Now 80s Volume One: 1980-1982. 44 фантастических трека, многие из которых впервые вернулись на винил с момента их первоначального выпуска!. Лимитированный и пронумерованный набор, где каждая из 5 пластинок отпечатана на прозрачном виниле разного цвета - красном, желтом, зеленом, синем и фиолетовом. LP1 начинается с великолепной версии «Call Me» от Blondie и длинной версии «Love Is The Drug» от Грейс Джонс и остается в 1980 году с влиятельной классикой от Loleatta Holloway и Change, а также электронным диско от Lipps Inc. и танцевальными хитами от Liquid Gold и The Spinners. «Fade To Grey» от Visage был выпущен в конце 1980 года и открывает LP2 перед вневременной «Spacer» от Sheila &amp;amp; B.Devotion, спродюсированной и написанной Chic. 1981 год отмечен танцевальными хитами от Earth, Wind &amp;amp; Fire и Odyssey, перед расширенными 12-дюймовыми версиями поп-жемчужин от Dollar, Haircut 100 и «Physical» от Оливии Ньютон-Джон. 1981 год стал знаменательным для британских артистов в чартах, и здесь Duran Duran с Planet Earth (Night Version), The Human League с 12-дюймовой версией The Sound Of The Crowd а также расширенная версия эпохального хита № 1 Ghost Town The Specials. LP3 продолжает празднование основными синти-поп-композициями, включающими расширенные версии от Talk Talk, Heaven 17, Orchestral Manoeuvres In The Dark, Soft Cell, Japan, Gary Numan и Simple Minds. Далее следует LP4, и он открывается классикой Hi-NRG от Boys Town Gang, Patrick Cowley feat. Sylvester и Donna Summer - все в их расширенной красе вместе с танцевальным золотом от Carly Simon, Rockers Revenge feat. Donnie Calvin, Kool &amp;amp; The Gang и Shalamar с 12-дюймовым миксом несравненной A Night To Remember. Последний LP собрал 10 самых важных поп-моментов 1982 года в их 12-дюймовых версиях: ABC лидируют с The Look Of Love, Pt. 1 (Special Remix), за которыми следуют хиты от Bananarama, Bow Wow Wow, Altered Images и Bucks Fizz. и переворачиваем LP для Tears For Fears с длинной версией Pale Shelter, Blancmange с Living On The Ceiling, The Associates, редкого танцевального микса от Visage, и, наконец, Reap The Wild Wind в расширенной версии от Ultravox.
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Variois Artists - 12" 80's Volume One: 1980 - 1982 (Box) (coloured) (0198028434218) виниловая пластинка – стоимость товара 17540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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