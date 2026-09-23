Top.Mail.Ru
Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 1
Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 2
Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 3
Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 4
Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 5
Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
THERE GOES RHYMIN SIMON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul Simon - There Goes Rhymin&#039; Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 840 руб. 
Начислим 570 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка
17 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797201926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
THERE GOES RHYMIN SIMON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kodachrome, Tenderness, Take Me To The Mardi Gras, Something So Right, One Mans Ceiling Is Another Mans Floor, American Tune, Was A Sunny Day, Learn How To Fall, St. Judys Comet, Loves Me Like A Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Kodachrome, Tenderness, Take Me To The Mardi Gras, Something So Right, One Mans Ceiling Is Another Mans Floor, American Tune, Was A Sunny Day, Learn How To Fall, St. Judys Comet, Loves Me Like A Rock

Отзывы о товаре Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797201926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Simon
Альбом (сингл)
THERE GOES RHYMIN SIMON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kodachrome, Tenderness, Take Me To The Mardi Gras, Something So Right, One Mans Ceiling Is Another Mans Floor, American Tune, Was A Sunny Day, Learn How To Fall, St. Judys Comet, Loves Me Like A Rock
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Kodachrome, Tenderness, Take Me To The Mardi Gras, Something So Right, One Mans Ceiling Is Another Mans Floor, American Tune, Was A Sunny Day, Learn How To Fall, St. Judys Comet, Loves Me Like A Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Simon - There Goes Rhymin' Simon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201926) виниловая пластинка - стоимость товара 17840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...