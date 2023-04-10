Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 601295
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 970 руб.
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Коллекция MARILLION
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка
SIDE ONE: 1. Splintering Heart. 2. Cover My Eyes (Pain &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Heaven). 3. The Party. 4. No One Can. SIDE TWO: 1. Holidays In Eden. 2. Dry Land. 3. Waiting To Happen. 4. This Town . 5. The Rakes Progress. 6. 100 Nights.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
SIDE ONE: 1. Splintering Heart. 2. Cover My Eyes (Pain &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Heaven). 3. The Party. 4. No One Can. SIDE TWO: 1. Holidays In Eden. 2. Dry Land. 3. Waiting To Happen. 4. This Town . 5. The Rakes Progress. 6. 100 Nights.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Ремикс альбома.
Недостатки:
Нет антистатического пакета.
Комментарий:
Свежий ремикс очень неплохого альбома группы ( далее встречались гораздо хуже). Качество записи очень глубокое. Музыка более разнообразная , чем обычно. Любителям и ценителям данной группы этот альбом нужно иметь. Рекомендую к приобретению в Котофото.
Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка
Достоинства:
Ремикс альбома.
Недостатки:
Нет антистатического пакета.
Комментарий:
Свежий ремикс очень неплохого альбома группы ( далее встречались гораздо хуже). Качество записи очень глубокое. Музыка более разнообразная , чем обычно. Любителям и ценителям данной группы этот альбом нужно иметь. Рекомендую к приобретению в Котофото.