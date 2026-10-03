Top.Mail.Ru
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 1
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 2
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 3
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 4
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 5
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 6
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 7
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 8
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
FREE AT LAST (EXTENDED EDITION 2-LP)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 1
  • Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 2
  • Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 3
  • Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 4
  • Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 5
  • Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 6
  • Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 7
  • Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 8
  • Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577986321]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
FREE AT LAST (EXTENDED EDITION 2-LP)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка

Track List

A1Rat Now10:18
A2Balladina5:04
A31-3-2344:00
B1Rock My Soul11:23
B2Willow Weep For Me7:33
B3Boo3:24
C11-3-234 (Var.)5:25
C2Balladina (Var.)9:05
D1Boo (Var.)3:33
D2Willow Weep For Me (Long Version)9:42

Отзывы о товаре Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577986321]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MAL WALDRON
Альбом (сингл)
FREE AT LAST (EXTENDED EDITION 2-LP)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Rat Now10:18
A2Balladina5:04
A31-3-2344:00
B1Rock My Soul11:23
B2Willow Weep For Me7:33
B3Boo3:24
C11-3-234 (Var.)5:25
C2Balladina (Var.)9:05
D1Boo (Var.)3:33
D2Willow Weep For Me (Long Version)9:42
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...