Everly Brothers, Greatest Hits (5060397601377) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 387539
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3 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Everly Brothers, Greatest Hits (5060397601377) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wake Up Little Susie
|2:01
|A2
|Bye Bye Love
|2:17
|A3
|When Will I Be Loved
|1:59
|A4
|Rip It Up
|2:11
|A5
|Be Bop A-Lula
|2:15
|A6
|I Wonder If I Care As Much
|2:13
|A7
|Problems
|1:57
|A8
|Brand New Heartache
|2:13
|A9
|Keep A-Knockin'
|2:14
|B1
|All I Have To Do Is Dream
|2:21
|B2
|Claudette
|2:14
|B3
|Bird Dog
|2:14
|B4
|Cathy's Clown
|2:25
|B5
|Devoted To You
|2:23
|B6
|Walk Right Back
|2:19
|B7
|Lucille
|2:30
|B8
|This Little Girl Of Mine
|2:13
|B9
|(Till) I Kissed You
|2:21
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wake Up Little Susie
|2:01
|A2
|Bye Bye Love
|2:17
|A3
|When Will I Be Loved
|1:59
|A4
|Rip It Up
|2:11
|A5
|Be Bop A-Lula
|2:15
|A6
|I Wonder If I Care As Much
|2:13
|A7
|Problems
|1:57
|A8
|Brand New Heartache
|2:13
|A9
|Keep A-Knockin'
|2:14
|B1
|All I Have To Do Is Dream
|2:21
|B2
|Claudette
|2:14
|B3
|Bird Dog
|2:14
|B4
|Cathy's Clown
|2:25
|B5
|Devoted To You
|2:23
|B6
|Walk Right Back
|2:19
|B7
|Lucille
|2:30
|B8
|This Little Girl Of Mine
|2:13
|B9
|(Till) I Kissed You
|2:21
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Everly Brothers, Greatest Hits (5060397601377) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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