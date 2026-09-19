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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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Описание товара Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672)
Гордостью коллекции Choice стала модель Armor High Polish Chrome с многогранной гравировкой на каждой из сторон, которая буквально приковывает к себе внимание коваными заклепками по бокам и совершенным индустриальным дизайном. Добавляет изыска инкрустированный эпоксидной смолой полупрозрачный язычок красного пламени Zippo. В комплект входит подарочная коробка класса люкс. Для оптимальной работы рекомендуется заправлять оригинальным топливом Zippo.
• Оригинальная ветроустойчивая конструкция зажигалки Zippo с фирменным щелчком при открытии
• Полностью металлическая конструкция, корпус в 1,5 раза толще стандартного корпуса Zippo; ветроустойчивое исполнение позволяет использовать ее практически в любых условиях
• Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремень, фитиль и топливо для зажигалок Zippo премиум-класса
• Сделано в США; пожизненная гарантия по принципу "она работает, или мы починим ее бесплатно™"
• Заправка топливом Zippo премиум-класса (продается отдельно)
Гордостью коллекции Choice стала модель Armor High Polish Chrome с многогранной гравировкой на каждой из сторон, которая буквально приковывает к себе внимание коваными заклепками по бокам и совершенным индустриальным дизайном. Добавляет изыска инкрустированный эпоксидной смолой полупрозрачный язычок красного пламени Zippo. В комплект входит подарочная коробка класса люкс. Для оптимальной работы рекомендуется заправлять оригинальным топливом Zippo.
• Оригинальная ветроустойчивая конструкция зажигалки Zippo с фирменным щелчком при открытии
• Полностью металлическая конструкция, корпус в 1,5 раза толще стандартного корпуса Zippo; ветроустойчивое исполнение позволяет использовать ее практически в любых условиях
• Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремень, фитиль и топливо для зажигалок Zippo премиум-класса
• Сделано в США; пожизненная гарантия по принципу "она работает, или мы починим ее бесплатно™"
• Заправка топливом Zippo премиум-класса (продается отдельно)
Зажигалка Zippo Armor с покрытием High Polish Chrome (29672) - купить по цене 14340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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