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Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167)

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Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167) - фото 1
Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167) - фото 2
Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167) - фото 3
Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167) - фото 1
  • Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167) - фото 2
  • Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167) - фото 3
  • Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386992
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167)
3 850 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90

Описание товара Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167)

Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167)

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167)




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Характеристики
Бренд
zippo
Страна производитель
Китай
Описание
Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo c покрытием High Polish Chrome (167) - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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