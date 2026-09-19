Зажигалка Zippo Where Eagles (20854)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
В наличии
Код товара: 386822
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 700 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка Zippo Where Eagles (20854)
Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным доп
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 420 руб.1355 руб. в СплитЗажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный ма...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитЗажигалка Zippo Mushroom Forest Design с покрытием 540 Matte раз...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитЗажигалка Zippo Notebook Design с покрытием 540 Matte разноцветн...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитЗажигалка Zippo Frozen Valley с покрытием 540 Matte разноцветная...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитЗажигалка Zippo Galactic Landscape Design с покрытием 540 Matte ...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитЗажигалка Zippo Graffiti King с покрытием 540 Matte разноцветная...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитЗажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855)
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитЗажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B)
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитЗажигалка Zippo Harley-Davidson (20230)
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием 540 Tumbled Brass разноцветн...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Painted Tiger Design с покрытием 540 Tumbled Bra...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Space in Color Design с покрытием 540 Tumbled Ch...
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным доп
Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5700 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Where Eagles (20854)