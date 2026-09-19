Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384519
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноски
в сумке
Внешние габариты (ШxВxГ), см
11.5 х 7.5 х 2.5
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
10 х 5 х 2
Материал
неопрен
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
3
Описание товара Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой
Чехлы Серии Melbourne представляют собой красочные футляры из эластичного неопрена, который обеспечивает плотное прилегание и защищает различные устройства небольшого размера. Они оснащены удобным съемным ремнем на запястье, а молния закрывается двумя застежками.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноски
в сумке
Внешние габариты (ШxВxГ), см
11.5 х 7.5 х 2.5
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
10 х 5 х 2
Материал
неопрен
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Чехлы Серии Melbourne представляют собой красочные футляры из эластичного неопрена, который обеспечивает плотное прилегание и защищает различные устройства небольшого размера. Они оснащены удобным съемным ремнем на запястье, а молния закрывается двумя застежками.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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