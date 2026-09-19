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Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой купить с доставкой в Москве
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Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой

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Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой - фото 1
Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой - фото 2
Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой - фото 3
Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой - фото 4
Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
  • Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой - фото 1
  • Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой - фото 2
  • Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой - фото 3
  • Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой - фото 4
  • Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384519
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноски
в сумке
Внешние габариты (ШxВxГ), см
11.5 х 7.5 х 2.5
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
10 х 5 х 2
Материал
неопрен
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
3

Описание товара Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой

Чехлы Серии Melbourne представляют собой красочные футляры из эластичного неопрена, который обеспечивает плотное прилегание и защищает различные устройства небольшого размера. Они оснащены удобным съемным ремнем на запястье, а молния закрывается двумя застежками.

Отзывы о товаре Сумка LowePro Melbourne 10 LP36341-0RU черный с текстурой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноски
в сумке
Внешние габариты (ШxВxГ), см
11.5 х 7.5 х 2.5
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
10 х 5 х 2
Материал
неопрен
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы Серии Melbourne представляют собой красочные футляры из эластичного неопрена, который обеспечивает плотное прилегание и защищает различные устройства небольшого размера. Они оснащены удобным съемным ремнем на запястье, а молния закрывается двумя застежками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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