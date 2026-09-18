Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231982
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Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW
Сумка LowePro Nova 140 AW – выбор фотографов, заботящихся о сохранении своей камеры и дополнительных аксессуаров при проведении съемки в неблагоприятных условиях. Она послужит надежным защитником оборудованию от воздействия влаги, пыли, грязи. Благодаря уплотненным стенкам из прочного материала удары при случайном падении будут во много раз смягчены. Сумка LowePro Nova 140 AW имеет множество отделений и карманов. Изделие застегивается на молнию, а для придания большей надежности при транспортировке на откидном клапане предусмотрена дополнительная застежка. С такой системой можно быть уверенным, что вещи не выпадут из сумки ни при каких условиях. Для комфортной и удобной переноски предусмотрены мягкая, но прочная ручка и плечевой ремень с изменяемой длиной.
Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW
Сумка LowePro Nova 140 AW – выбор фотографов, заботящихся о сохранении своей камеры и дополнительных аксессуаров при проведении съемки в неблагоприятных условиях. Она послужит надежным защитником оборудованию от воздействия влаги, пыли, грязи. Благодаря уплотненным стенкам из прочного материала удары при случайном падении будут во много раз смягчены. Сумка LowePro Nova 140 AW имеет множество отделений и карманов. Изделие застегивается на молнию, а для придания большей надежности при транспортировке на откидном клапане предусмотрена дополнительная застежка. С такой системой можно быть уверенным, что вещи не выпадут из сумки ни при каких условиях. Для комфортной и удобной переноски предусмотрены мягкая, но прочная ручка и плечевой ремень с изменяемой длиной.
Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 140 AW II Black LP37117-PWW