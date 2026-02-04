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Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made купить с доставкой в Москве
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Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made

36 Отзывы
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Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made - фото 1
Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made - фото 1
  • Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362511
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
11 х 19 х 17
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
10 х 18 х 16
Материал
полиуретан
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, г.
500

Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made

Треугольная сумка Bowler Bag TLZ. Эта сумка достойная альтернатива стандартным и порой скучным сумкам для фотоаппаратов. Своей яркой расцветкой она в первую очередь привлечет молодых женщин, которые стремятся выделиться и подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Сумка красного цвета Bowler Bag TLZ говорит о своем хозяине, как о ценителе интересных вещиц, удобных и качественных продуктов компании Acme Made. Но сумка призвана понравиться не только модникам, но и серьезным фотографам, ведь треугольная форма в точности повторяет форму фотокамеры с надетым объективом. Материал - высококачественный полиуретан с прочными застежками. Элегантный и интересный дизайн соответствует большинству DSLR и камерам SLR. Супермягкие уплотненные стенки сумки полностью защищают камеру от повреждений удобные, красивые и аккуратные белые ручки для переноски в руках. Дополнительные карманы для хранение карт памяти или других небольших вещей. Откидная створка на двух параллельных молниях обеспечивает быстрый и легкий способ открыть и закрыть сумку. Потаенные петли для крепления плечевого ремня (не входит в комплект).

Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
супер. сони с китовым объективом влез спокойно. докупила отдельно ремешок, чтобы носить через плечо
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная сумка влезает Sony a7c с объективом и сбоку ещё место есть на вспышку(ну или для dji osmo pocket 3)
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер сумочка, использовала не как чехол, а как дамскую сумочку. В комплекте нет ремешка
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
сумка как сумка. по мне - так слишком глянцевая,но дочери нравится
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Семья Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Купили в подарок. Приехала в коробке и пакете. Смотрится оч даже прилично.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Нина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отвал башки, очень хорошая, красивая и удобная, всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
анастасия к.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги это вау поместился фотик даже с объективом зум, 18-135, а рядышком просто 52, да немного сложно при закрытии, но немного!! в целом думаю даже еще туда вспышечка маленькая может поместиться. выглядит сначала сумочка очень маленькой, но это не так. хотелось бы еще ремешок длинный, чтобы через плечо перекинуть. сумка супер, советую)
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка огонь купила длинную ручку только , так как не идет к сумке. Очень красивая , фотоаппарат с объективом 50мм , зарядка влезают. Еще один объектив может поместиться. Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
очень крутая сумочка! выглядит бомбически, внутри всё укреплено, как и положено кофру, есть съемная перегородка и петли для ремня. ручки жемчужные
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Чудесная сумочка для фотоаппарата. Всё нравится. Есть вставная перегородка на липучке. Есть две петельки для длиннооо ремня. Доставили быстро в срок.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Катя Икс

Достоинства:


Комментарий:
В целом классная вещица) но не хватает наплечного ремня, неудобно без него. Canon Eos 600D помещается, но (лично мне) хотелось бы чуть больше места для мелочей, чтобы не таскать кучу сумок.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Яна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, яркая сумка, поместился фотик и доп небольшой объектив. Не хватает дополнительно кармашков, но и размер у сумки компактный. В целом за такую стоимость отличная
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень красивый, модный, стильный, качественный чехол для камеры
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Сумка очень крутая, но моя беззеркалка с объективом 24-105 не помещается ((
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Вера

Достоинства:


Комментарий:
canon eos 2000d отлично поместился,осталось еще место для вспышки
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Эмилия Е.

Достоинства:


Комментарий:
лучше не придумаешь за такие деньги! выглядит минимум на 2,5к, очень вместительная
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Елизавета Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная сумочка! фотоаппарат canon поместился отлично. внутри мягкая ткань. по бокам есть кармашки и петельки для длинного ремешка. замки работают отлично, липучка надёжная. немного непривычно, что собачки сразу две нудно открывать, но это дело времени. не только фотоаппарата подойдёт, мне она и сама как отдельный аксессуар нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
мелкая сильно... для моего Марка 4 с объективом 72 еле впихнула и нифига больше не войдёт а вспышку куда...? ищу давно достойную и женственную сумку для фотоаппарата но увы...
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Графинина О.

Достоинства:


Комментарий:
Я влюблена в эту сумочку!!! Она такая уникальная и неповторимая, женственная и одновременно яркая сумочка для фотоаппарата к тому же весьма вместительна! Спасибо! Единственное, что не понравилось - это упаковка (прозрачный пакет), которая в меня была ещё и открыта, то есть сумка почти без всего… хотелось бы более бережной доставки, тем более для такой красоты (
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны сумочкой. Качество отличное, маленькая, но вместительная. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Суперская сумочка, язык не поворачивается назвать её кофром для фотоаппарата! Потрясающий цвет, реально карамельное яблоко, как написала в своём отзыве Анастасия. Очень вместительная, несмотря на миниатюрный вид. Зеркалка Nikon с лёгкостью вошла, осталось место и для телефона, и для шнура. Два наружных кармашка с пришитыми петельками для наплечного ремня. В идеале бы сделать нормальную фурнитуру для ремня, а не петельки.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка очень хорошая! Качество супер за такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Ольга Р.

Достоинства:


Комментарий:
Сумочка отличная, все поместилось отлично, хотелось бы и длинный ремешок в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
ну если честно для фотика совсем не то, она очень маленькая но прикольная
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная, внутри мягкая, два отдела,есть два меленьких кармашка по бокам сумочки
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка, оригинальная, вместительная. Хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Карамельное яблочко. Очень стильная и качественная сумка. Искала необычную и именно женскую сумочку и вот нашла, одна такая на маркетплейсах, остальные обычные. Благодарю Фотоаппарат canon eos 70d с объективом отлично поместился, даже местечко осталось. Доп.вспышку также можно вместить, но слишком впритык, поэтому решила отдельно её носить, для меня это не критично.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Киара К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка Идеально подходит для фотоаппарата И очень стильная Отдельная благодарность покупателям, которые делали видео обзоры после покупки, именно они и помогли сделать выбор
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Взял для подарка своей женщине, хоть и недорогая, но сшита качественно, надеюсь понравится (и устройство поместится, пока заявлено что \"должен\", но еще не примеряли). Этот чехол для фотоаппарата скорее прикольный, нежели практичный. Задел под лямку через плечо есть в виде проушин по бокам.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Эффектная сумочка) Покупалась ребенку вместе с фотоаппаратом. Сумка ей понравилась больше)))
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка класс. Фотоаппарат Nikon D3300 с объективом 18-55 влез и еще место остается. Сумка с виду качественная, нитки не торчат. Супер)
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
мимими, прелесть просто! сумочка обалденная! очень милая! подошла идеально! Никон с объективом 24-120 влез тютелька в тютельку, чуть место с боку есть. по бокам кармашки. Удобная, брала как более мобильный вариант, а то фоторюкзак не всегда хочется с собой таскать
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохая, немного дешево выглядит. Мой фотик не влез.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Сергей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумочка для начинающих фотографов. Фотоопарат лежит плотно, благодаря мягкому покрытию внутри не болтается.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Даша И.

Достоинства:


Комментарий:
Уместилась Fuji X-T30 II + пленочная Olympus super zoom 70g За свою цену просто 10/10, но нужно докупать ремень чтобы носить сумку через плечо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Мария О.

Достоинства:


Комментарий:
Сумку давно хотела такую , под 50 мм идеально , с 70 тесновато .



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Внешние габариты (ШxВxГ), см
11 х 19 х 17
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
10 х 18 х 16
Материал
полиуретан
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Треугольная сумка Bowler Bag TLZ. Эта сумка достойная альтернатива стандартным и порой скучным сумкам для фотоаппаратов. Своей яркой расцветкой она в первую очередь привлечет молодых женщин, которые стремятся выделиться и подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Сумка красного цвета Bowler Bag TLZ говорит о своем хозяине, как о ценителе интересных вещиц, удобных и качественных продуктов компании Acme Made. Но сумка призвана понравиться не только модникам, но и серьезным фотографам, ведь треугольная форма в точности повторяет форму фотокамеры с надетым объективом. Материал - высококачественный полиуретан с прочными застежками. Элегантный и интересный дизайн соответствует большинству DSLR и камерам SLR. Супермягкие уплотненные стенки сумки полностью защищают камеру от повреждений удобные, красивые и аккуратные белые ручки для переноски в руках. Дополнительные карманы для хранение карт памяти или других небольших вещей. Откидная створка на двух параллельных молниях обеспечивает быстрый и легкий способ открыть и закрыть сумку. Потаенные петли для крепления плечевого ремня (не входит в комплект).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
супер. сони с китовым объективом влез спокойно. докупила отдельно ремешок, чтобы носить через плечо
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная сумка влезает Sony a7c с объективом и сбоку ещё место есть на вспышку(ну или для dji osmo pocket 3)
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Супер сумочка, использовала не как чехол, а как дамскую сумочку. В комплекте нет ремешка
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
сумка как сумка. по мне - так слишком глянцевая,но дочери нравится
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Семья Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Купили в подарок. Приехала в коробке и пакете. Смотрится оч даже прилично.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Нина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отвал башки, очень хорошая, красивая и удобная, всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
анастасия к.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги это вау поместился фотик даже с объективом зум, 18-135, а рядышком просто 52, да немного сложно при закрытии, но немного!! в целом думаю даже еще туда вспышечка маленькая может поместиться. выглядит сначала сумочка очень маленькой, но это не так. хотелось бы еще ремешок длинный, чтобы через плечо перекинуть. сумка супер, советую)
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка огонь купила длинную ручку только , так как не идет к сумке. Очень красивая , фотоаппарат с объективом 50мм , зарядка влезают. Еще один объектив может поместиться. Мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
очень крутая сумочка! выглядит бомбически, внутри всё укреплено, как и положено кофру, есть съемная перегородка и петли для ремня. ручки жемчужные
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Чудесная сумочка для фотоаппарата. Всё нравится. Есть вставная перегородка на липучке. Есть две петельки для длиннооо ремня. Доставили быстро в срок.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Катя Икс

Достоинства:


Комментарий:
В целом классная вещица) но не хватает наплечного ремня, неудобно без него. Canon Eos 600D помещается, но (лично мне) хотелось бы чуть больше места для мелочей, чтобы не таскать кучу сумок.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Яна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, яркая сумка, поместился фотик и доп небольшой объектив. Не хватает дополнительно кармашков, но и размер у сумки компактный. В целом за такую стоимость отличная
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень красивый, модный, стильный, качественный чехол для камеры
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Сумка очень крутая, но моя беззеркалка с объективом 24-105 не помещается ((
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Вера

Достоинства:


Комментарий:
canon eos 2000d отлично поместился,осталось еще место для вспышки
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Эмилия Е.

Достоинства:


Комментарий:
лучше не придумаешь за такие деньги! выглядит минимум на 2,5к, очень вместительная
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Елизавета Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная сумочка! фотоаппарат canon поместился отлично. внутри мягкая ткань. по бокам есть кармашки и петельки для длинного ремешка. замки работают отлично, липучка надёжная. немного непривычно, что собачки сразу две нудно открывать, но это дело времени. не только фотоаппарата подойдёт, мне она и сама как отдельный аксессуар нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
мелкая сильно... для моего Марка 4 с объективом 72 еле впихнула и нифига больше не войдёт а вспышку куда...? ищу давно достойную и женственную сумку для фотоаппарата но увы...
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Графинина О.

Достоинства:


Комментарий:
Я влюблена в эту сумочку!!! Она такая уникальная и неповторимая, женственная и одновременно яркая сумочка для фотоаппарата к тому же весьма вместительна! Спасибо! Единственное, что не понравилось - это упаковка (прозрачный пакет), которая в меня была ещё и открыта, то есть сумка почти без всего… хотелось бы более бережной доставки, тем более для такой красоты (
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны сумочкой. Качество отличное, маленькая, но вместительная. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Суперская сумочка, язык не поворачивается назвать её кофром для фотоаппарата! Потрясающий цвет, реально карамельное яблоко, как написала в своём отзыве Анастасия. Очень вместительная, несмотря на миниатюрный вид. Зеркалка Nikon с лёгкостью вошла, осталось место и для телефона, и для шнура. Два наружных кармашка с пришитыми петельками для наплечного ремня. В идеале бы сделать нормальную фурнитуру для ремня, а не петельки.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка очень хорошая! Качество супер за такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Ольга Р.

Достоинства:


Комментарий:
Сумочка отличная, все поместилось отлично, хотелось бы и длинный ремешок в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
ну если честно для фотика совсем не то, она очень маленькая но прикольная
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная, внутри мягкая, два отдела,есть два меленьких кармашка по бокам сумочки
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка, оригинальная, вместительная. Хорошее качество
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Карамельное яблочко. Очень стильная и качественная сумка. Искала необычную и именно женскую сумочку и вот нашла, одна такая на маркетплейсах, остальные обычные. Благодарю Фотоаппарат canon eos 70d с объективом отлично поместился, даже местечко осталось. Доп.вспышку также можно вместить, но слишком впритык, поэтому решила отдельно её носить, для меня это не критично.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Киара К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка Идеально подходит для фотоаппарата И очень стильная Отдельная благодарность покупателям, которые делали видео обзоры после покупки, именно они и помогли сделать выбор
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
Взял для подарка своей женщине, хоть и недорогая, но сшита качественно, надеюсь понравится (и устройство поместится, пока заявлено что \"должен\", но еще не примеряли). Этот чехол для фотоаппарата скорее прикольный, нежели практичный. Задел под лямку через плечо есть в виде проушин по бокам.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
Эффектная сумочка) Покупалась ребенку вместе с фотоаппаратом. Сумка ей понравилась больше)))
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка класс. Фотоаппарат Nikon D3300 с объективом 18-55 влез и еще место остается. Сумка с виду качественная, нитки не торчат. Супер)
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
мимими, прелесть просто! сумочка обалденная! очень милая! подошла идеально! Никон с объективом 24-120 влез тютелька в тютельку, чуть место с боку есть. по бокам кармашки. Удобная, брала как более мобильный вариант, а то фоторюкзак не всегда хочется с собой таскать
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
В целом неплохая, немного дешево выглядит. Мой фотик не влез.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2024
Сергей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумочка для начинающих фотографов. Фотоопарат лежит плотно, благодаря мягкому покрытию внутри не болтается.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Даша И.

Достоинства:


Комментарий:
Уместилась Fuji X-T30 II + пленочная Olympus super zoom 70g За свою цену просто 10/10, но нужно докупать ремень чтобы носить сумку через плечо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Мария О.

Достоинства:


Комментарий:
Сумку давно хотела такую , под 50 мм идеально , с 70 тесновато .


Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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