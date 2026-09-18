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Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW купить с доставкой в Москве
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Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW

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Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 1
Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 2
Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 3
Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 4
Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 5
Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 6
Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 7
Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 8
Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
  • Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 1
  • Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 2
  • Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 3
  • Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 4
  • Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 5
  • Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 6
  • Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 7
  • Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 8
  • Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292051
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Вместимость
место для дополнительного объектива
Внешние габариты (ШxВxГ), см
29х24х23
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
26х20х15
Дождевик
да
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
1

Описание товара Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW

Продуманный дизайн сумок с передвижными перегородками позволяет эффективно моделировать внутреннее пространство, обеспечивая плотное прилегание камеры и объективов, тем самым надежно предохраняя технику от механических повреждений. Дополнительные кармашки для карт памяти и внешние карманы для других мелких вещей позволяют удобно размещать необходимые аксессуары. Быстрый доступ к камере осуществляется через верхнюю крышку. Эргономичный плечевой ремень, несоскальзывающий с плеча обеспечивает комфорт при транспортировке и при съемке. Сумки серии Lowepro Nova надежно защищены от неблагоприятных погодных условий: водоотталкивающий прочный на разрыв внешний материал и влагозащитные молнии предохраняют чувствительную фототехнику от пыли и влаги, а вшитый всепогодный чехол AW (All Weather Cover) защитит оборудование даже под проливным дождем.

Отзывы о товаре Сумка LowePro Nova 180 AW II Black LP37123-PWW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Вместимость
место для дополнительного объектива
Внешние габариты (ШxВxГ), см
29х24х23
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
26х20х15
Дождевик
да
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Продуманный дизайн сумок с передвижными перегородками позволяет эффективно моделировать внутреннее пространство, обеспечивая плотное прилегание камеры и объективов, тем самым надежно предохраняя технику от механических повреждений. Дополнительные кармашки для карт памяти и внешние карманы для других мелких вещей позволяют удобно размещать необходимые аксессуары. Быстрый доступ к камере осуществляется через верхнюю крышку. Эргономичный плечевой ремень, несоскальзывающий с плеча обеспечивает комфорт при транспортировке и при съемке. Сумки серии Lowepro Nova надежно защищены от неблагоприятных погодных условий: водоотталкивающий прочный на разрыв внешний материал и влагозащитные молнии предохраняют чувствительную фототехнику от пыли и влаги, а вшитый всепогодный чехол AW (All Weather Cover) защитит оборудование даже под проливным дождем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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