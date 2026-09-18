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Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292053
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Описание товара Сумка LowePro Nova 170 AW II Black LP37121-PWW
Продуманный дизайн сумок с передвижными перегородками позволяет эффективно моделировать внутреннее пространство, обеспечивая плотное прилегание камеры и объективов, тем самым надежно предохраняя технику от механических повреждений. Дополнительные кармашки для карт памяти и внешние карманы для других мелких вещей позволяют удобно размещать необходимые аксессуары. Быстрый доступ к камере осуществляется через верхнюю крышку. Эргономичный плечевой ремень, несоскальзывающий с плеча обеспечивает комфорт при транспортировке и при съемке. Сумки серии Lowepro Nova надежно защищены от неблагоприятных погодных условий: водоотталкивающий прочный на разрыв внешний материал и влагозащитные молнии предохраняют чувствительную фототехнику от пыли и влаги, а вшитый всепогодный чехол AW (All Weather Cover) защитит оборудование даже под проливным дождем.
Отзывы о товаре Сумка LowePro Nova 170 AW II Black LP37121-PWW
Продуманный дизайн сумок с передвижными перегородками позволяет эффективно моделировать внутреннее пространство, обеспечивая плотное прилегание камеры и объективов, тем самым надежно предохраняя технику от механических повреждений. Дополнительные кармашки для карт памяти и внешние карманы для других мелких вещей позволяют удобно размещать необходимые аксессуары. Быстрый доступ к камере осуществляется через верхнюю крышку. Эргономичный плечевой ремень, несоскальзывающий с плеча обеспечивает комфорт при транспортировке и при съемке. Сумки серии Lowepro Nova надежно защищены от неблагоприятных погодных условий: водоотталкивающий прочный на разрыв внешний материал и влагозащитные молнии предохраняют чувствительную фототехнику от пыли и влаги, а вшитый всепогодный чехол AW (All Weather Cover) защитит оборудование даже под проливным дождем.
Сумка LowePro Nova 170 AW II Black LP37121-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Сумка LowePro Nova 170 AW II Black LP37121-PWW