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Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA

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Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 1
Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 2
Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 3
Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 4
Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 5
Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
  • Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 1
  • Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 2
  • Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 3
  • Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 4
  • Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 5
  • Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380908
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Отпариватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х14
Вес, кг.
1.1

Описание товара Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA

Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA мощностью 2000 Вт. Данная модель мобильна и удобна при эксплуатации. Ее мощный нагревательный элемент в считанные секунды разогревается. Устройство производит до 24 г пара в минуту. Благодаря небольшому весу, а также эргономичной ручке работать с устройством приятно.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Отпариватель
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель ручной Polaris PGS 1570CA мощностью 2000 Вт. Данная модель мобильна и удобна при эксплуатации. Ее мощный нагревательный элемент в считанные секунды разогревается. Устройство производит до 24 г пара в минуту. Благодаря небольшому весу, а также эргономичной ручке работать с устройством приятно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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