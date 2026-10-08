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Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK

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Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - фото 1
Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - фото 2
Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - фото 3
Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - фото 4
Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 379972
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK
10 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х27
Вес, кг.
13

Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK

Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK позволяет готовить вкусные сочные блюда с хрустящей золотистой корочкой. Она обладает внутренним объемом 23 литра и различными программами, среди которых – «Гриль», «Эко-режим», «Поддержание тепла». Покрытие на основе биокерамической эмали отличается устойчивостью к износу и простотой в очистке. На панели управления расположены кнопки, поворотный механизм и информативный дисплей с часами для простой регулировки различных доступных параметров. Таймер позволяет запрограммировать время работы до 99 минут. В наборе с Samsung MG23K3513AK поставляются стеклянное блюдо и металлическая решетка.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK позволяет готовить вкусные сочные блюда с хрустящей золотистой корочкой. Она обладает внутренним объемом 23 литра и различными программами, среди которых – «Гриль», «Эко-режим», «Поддержание тепла». Покрытие на основе биокерамической эмали отличается устойчивостью к износу и простотой в очистке. На панели управления расположены кнопки, поворотный механизм и информативный дисплей с часами для простой регулировки различных доступных параметров. Таймер позволяет запрограммировать время работы до 99 минут. В наборе с Samsung MG23K3513AK поставляются стеклянное блюдо и металлическая решетка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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