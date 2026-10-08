Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб.
В наличии
Код товара: 379972
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х27
Вес, кг.
13
Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK
Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK позволяет готовить вкусные сочные блюда с хрустящей золотистой корочкой. Она обладает внутренним объемом 23 литра и различными программами, среди которых – «Гриль», «Эко-режим», «Поддержание тепла». Покрытие на основе биокерамической эмали отличается устойчивостью к износу и простотой в очистке. На панели управления расположены кнопки, поворотный механизм и информативный дисплей с часами для простой регулировки различных доступных параметров. Таймер позволяет запрограммировать время работы до 99 минут. В наборе с Samsung MG23K3513AK поставляются стеклянное блюдо и металлическая решетка.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK позволяет готовить вкусные сочные блюда с хрустящей золотистой корочкой. Она обладает внутренним объемом 23 литра и различными программами, среди которых – «Гриль», «Эко-режим», «Поддержание тепла». Покрытие на основе биокерамической эмали отличается устойчивостью к износу и простотой в очистке. На панели управления расположены кнопки, поворотный механизм и информативный дисплей с часами для простой регулировки различных доступных параметров. Таймер позволяет запрограммировать время работы до 99 минут. В наборе с Samsung MG23K3513AK поставляются стеклянное блюдо и металлическая решетка.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Микроволновая печь Samsung MG23K3513AK - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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