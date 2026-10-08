Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 20 литров, выполненная в черном цвете, оснащённая механическими поворотными рукоятками Soft Switch, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола! Объем 20 литр дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход Камера из нержавеющей стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений. Регулировка уровня мощности микроволновой печи позволяет решать разные задачи при готовке и подогреве ваших любимых продуктов и блюд! Разморозка - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. Поворотные рукоятки Soft Switch - не только отличаются повышенной надежностью, но и будут интуитивно понятны даже пользователю, не работавшему ранее с подобной бытовой техникой! Дизайн, выполненный в черном цвете, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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