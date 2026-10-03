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Микроволновая печь 23L SOLO MS23DG4504AGBW чёрный/нержавеющая сталь SAMSUNG купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь 23L SOLO MS23DG4504AGBW чёрный/нержавеющая сталь SAMSUNG

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750819
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь 23L SOLO MS23DG4504AGBW чёрный/нержавеющая сталь SAMSUNG
10 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Размеры в упаковке, см
56х42х33
Вес, кг.
13.4

Описание товара Микроволновая печь 23L SOLO MS23DG4504AGBW чёрный/нержавеющая сталь SAMSUNG

Микроволновая печь 23L SOLO MS23DG4504AGBW чёрный/нержавеющая сталь SAMSUNG

Отзывы о товаре Микроволновая печь 23L SOLO MS23DG4504AGBW чёрный/нержавеющая сталь SAMSUNG




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Характеристики
Бренд
Samsung
Описание
Микроволновая печь 23L SOLO MS23DG4504AGBW чёрный/нержавеющая сталь SAMSUNG
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь 23L SOLO MS23DG4504AGBW чёрный/нержавеющая сталь SAMSUNG - стоимость товара 10630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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