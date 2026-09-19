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Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий

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Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 1
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 2
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 3
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 4
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 5
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 6
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 7
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
35
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3200-5500К
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 1
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 2
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 3
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 4
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 5
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 6
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 7
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370896
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
35
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3200-5500К
Габаритные размеры, см
66.5х33.5х1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х27х16
Вес, кг.
2.2

Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий

Видеообзор на Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий

Видеообзор Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий
 



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
35
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3200-5500К
Габаритные размеры, см
66.5х33.5х1
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий

Видеообзор Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий
 


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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