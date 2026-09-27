Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта)
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox RGB LC500R, RC-R9 пульт дистанционного управления x1, двусторонние шторки x1, зарядное устройство (16.8в/1.2а) x1, портативная сумка x1, инструкция по эксплуатации x1, упаковка
Выходная мощность, Вт
23
Световой поток, Лм
5800
Цветовая температура
2500-8500 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 598937
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox RGB LC500R, RC-R9 пульт дистанционного управления x1, двусторонние шторки x1, зарядное устройство (16.8в/1.2а) x1, портативная сумка x1, инструкция по эксплуатации x1, упаковка
Выходная мощность, Вт
23
Световой поток, Лм
5800
Цветовая температура
2500-8500 К
Габаритные размеры, см
61.6x5.6x5.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х4
Вес, г.
200
Описание товара Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта)
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R выглядит как световой меч и идеально подходит для удерживания в руке. Поддерживает многоцветный режим RGB, имеет регулируемую цветовую температуру и функцию световых спецэффектов FX для еще большей свободы вашего творчества. Особая форма осветителя Godox LC500R подходит для использования в стесненных условиях, например, при съемке в салоне автомобиля или освещения труднодоступных деталей сцены. Также, часто применяется в предметной фотографии и фудсъемке – можно равномерно осветить объект или подсветить тени.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox RGB LC500R, RC-R9 пульт дистанционного управления x1, двусторонние шторки x1, зарядное устройство (16.8в/1.2а) x1, портативная сумка x1, инструкция по эксплуатации x1, упаковка
Выходная мощность, Вт
23
Световой поток, Лм
5800
Цветовая температура
2500-8500 К
Габаритные размеры, см
61.6x5.6x5.6
Страна производитель
Китай
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R выглядит как световой меч и идеально подходит для удерживания в руке. Поддерживает многоцветный режим RGB, имеет регулируемую цветовую температуру и функцию световых спецэффектов FX для еще большей свободы вашего творчества. Особая форма осветителя Godox LC500R подходит для использования в стесненных условиях, например, при съемке в салоне автомобиля или освещения труднодоступных деталей сцены. Также, часто применяется в предметной фотографии и фудсъемке – можно равномерно осветить объект или подсветить тени.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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