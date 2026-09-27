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Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта)

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Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 2
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 3
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 4
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 5
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 6
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 7
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 8
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 9
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox RGB LC500R, RC-R9 пульт дистанционного управления x1, двусторонние шторки x1, зарядное устройство (16.8в/1.2а) x1, портативная сумка x1, инструкция по эксплуатации x1, упаковка
Выходная мощность, Вт
23
Световой поток, Лм
5800
Цветовая температура
2500-8500 К
  • Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 598937
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox RGB LC500R, RC-R9 пульт дистанционного управления x1, двусторонние шторки x1, зарядное устройство (16.8в/1.2а) x1, портативная сумка x1, инструкция по эксплуатации x1, упаковка
Выходная мощность, Вт
23
Световой поток, Лм
5800
Цветовая температура
2500-8500 К
Габаритные размеры, см
61.6x5.6x5.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта)

Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R выглядит как световой меч и идеально подходит для удерживания в руке. Поддерживает многоцветный режим RGB, имеет регулируемую цветовую температуру и функцию световых спецэффектов FX для еще большей свободы вашего творчества. Особая форма осветителя Godox LC500R подходит для использования в стесненных условиях, например, при съемке в салоне автомобиля или освещения труднодоступных деталей сцены. Также, часто применяется в предметной фотографии и фудсъемке – можно равномерно осветить объект или подсветить тени.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R (без пульта)




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный Raylab RL-0310 RGB Kit кольцевой
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox RGB LC500R, RC-R9 пульт дистанционного управления x1, двусторонние шторки x1, зарядное устройство (16.8в/1.2а) x1, портативная сумка x1, инструкция по эксплуатации x1, упаковка
Выходная мощность, Вт
23
Световой поток, Лм
5800
Цветовая температура
2500-8500 К
Габаритные размеры, см
61.6x5.6x5.6
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox RGB LC500R выглядит как световой меч и идеально подходит для удерживания в руке. Поддерживает многоцветный режим RGB, имеет регулируемую цветовую температуру и функцию световых спецэффектов FX для еще большей свободы вашего творчества. Особая форма осветителя Godox LC500R подходит для использования в стесненных условиях, например, при съемке в салоне автомобиля или освещения труднодоступных деталей сцены. Также, часто применяется в предметной фотографии и фудсъемке – можно равномерно осветить объект или подсветить тени.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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