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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая

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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Объем
25 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
белый
Диаметр поворотного стола
31,5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
кварц
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369665
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
таймер
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей
Объем
25 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31,5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
кварц
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
микроволны+гриль
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
20

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая

Большой объем - 25 литров. Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи. Во всех встраиваемых моделях внутреннее покрытие камеры полностью из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 0.9 мм (легко переносит истирания и абразивную чистку, высокие показатели прочности, надежности и долговечности). Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства). Яркая подсветка дисплея, эргономичное удобное управление.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.25.7GW белая




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Микроволновая печь
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
таймер
Страна производства
Китай
Технология «Без поворотного стола»
нет
Функции и особенности
подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей
Объем
25 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
31,5 см
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Тип гриля
кварц
Мощность микроволн
700 Вт
Комбинированные режимы
микроволны+гриль
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Большой объем - 25 литров. Высококачественный магнетрон производства Южной Кореи. Во всех встраиваемых моделях внутреннее покрытие камеры полностью из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 0.9 мм (легко переносит истирания и абразивную чистку, высокие показатели прочности, надежности и долговечности). Кварцевый гриль (быстрее набирает рабочую мощность, занимает меньше места внутри рабочего пространства). Яркая подсветка дисплея, эргономичное удобное управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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