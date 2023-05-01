Кронштейн настольный ONKRON D101E 13"-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный)

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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 650 руб.
4 959
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 368647
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Специальные пластиковые фиксаторы на корпусе кронштейна и его основании позволят провести все кабели и провода, что обеспечит надёжную поддержку и фиксацию. Прочное крепление на край стола или любую другую поверхность (шириной до 100 мм) достигается благодаря струбцине. Такое крепление даёт возможность перенести кронштейн с мониторами в любое место без особых усилий, а благодаря противоскользящим накладкам не оставит следов на поверхности. Механизм фиксации позволяет регулировать расположение кронштейна по высоте в диапазоне от 200 до 380 мм. Кронштейн изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали (SPCC). Надёжный материал и продуманная конструкция позволяют фиксировать любые телевизоры или мониторы весом до 10 кг каждый. Возможна портретная и альбомная ориентация экрана. Все необходимые крепёжные элементы и подробная инструкция входят в комплект.
Достоинства:
Хороший, крепкий кронштейн. Сделан преимущественно из металла, в комплекте есть ключи для сборки и регулировки, шайбы, чтобы вставить между креплением и монитором (если винты слишком длинные), много винтов разного размера, есть штука чтобы убрать провода
Недостатки:
Нельзя отрегулировать винт, который поворачивает монитор по горизонтали (монитор слишком легко поворачивается), винт, соединяющий крепление к монитору и кронштейн руками нормально не закрутить, пришлось крутить плоскогубцами
Комментарий:
В целом кронштейн хороший, держит всё крепко
Специальные пластиковые фиксаторы на корпусе кронштейна и его основании позволят провести все кабели и провода, что обеспечит надёжную поддержку и фиксацию. Прочное крепление на край стола или любую другую поверхность (шириной до 100 мм) достигается благодаря струбцине. Такое крепление даёт возможность перенести кронштейн с мониторами в любое место без особых усилий, а благодаря противоскользящим накладкам не оставит следов на поверхности. Механизм фиксации позволяет регулировать расположение кронштейна по высоте в диапазоне от 200 до 380 мм. Кронштейн изготовлен из высококачественной холоднокатаной стали (SPCC). Надёжный материал и продуманная конструкция позволяют фиксировать любые телевизоры или мониторы весом до 10 кг каждый. Возможна портретная и альбомная ориентация экрана. Все необходимые крепёжные элементы и подробная инструкция входят в комплект.
Достоинства:
Хороший, крепкий кронштейн. Сделан преимущественно из металла, в комплекте есть ключи для сборки и регулировки, шайбы, чтобы вставить между креплением и монитором (если винты слишком длинные), много винтов разного размера, есть штука чтобы убрать провода
Недостатки:
Нельзя отрегулировать винт, который поворачивает монитор по горизонтали (монитор слишком легко поворачивается), винт, соединяющий крепление к монитору и кронштейн руками нормально не закрутить, пришлось крутить плоскогубцами
Комментарий:
В целом кронштейн хороший, держит всё крепко
Кронштейн настольный ONKRON D101E 13"-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Кронштейн настольный ONKRON D101E 13"-34"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 10кг, черный)
Достоинства:
Хороший, крепкий кронштейн. Сделан преимущественно из металла, в комплекте есть ключи для сборки и регулировки, шайбы, чтобы вставить между креплением и монитором (если винты слишком длинные), много винтов разного размера, есть штука чтобы убрать провода
Недостатки:
Нельзя отрегулировать винт, который поворачивает монитор по горизонтали (монитор слишком легко поворачивается), винт, соединяющий крепление к монитору и кронштейн руками нормально не закрутить, пришлось крутить плоскогубцами
Комментарий:
В целом кронштейн хороший, держит всё крепко