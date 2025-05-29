Портативная акустика Defender G22 (65122)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365889
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка карт памяти
Мощность, Вт
20
Количество полос AC
1
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
128х128х306
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
1.47
Описание товара Портативная акустика Defender G22 (65122)
Bluetooth 5.0. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Наличие слота для карт памяти стандарта MicroSD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами — и можно наслаждаться музыкой. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитПортативная акустика Defender Enjoy S850 25Вт 65851
-
В наличииЦена 2 799 руб.700 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA20BL 20Вт черная
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250A Квантовый чёрный
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Mini 2 SBDV-00250B Титановый синий
-
В наличииЦена 3 499 руб.875 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA020BL 20Вт черная
-
В наличииЦена 3 950 руб.988 руб. в СплитПортативная акустика SmartBuy FLYER, 60Вт, серая SBS-5930
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитПортативная акустика Defender Eclipse FM/MP3/SD/USB (65593)
-
В наличииЦена 4 499 руб.1125 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA45BL 45Вт черная
-
В наличииЦена 4 999 руб.1250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SCA030BL 30Вт черная
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090b), галактический синий
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090T) Boom red
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка карт памяти
Мощность, Вт
20
Количество полос AC
1
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
128х128х306
Страна производитель
Китай
Bluetooth 5.0. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Наличие слота для карт памяти стандарта MicroSD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами — и можно наслаждаться музыкой. С помощью AUX-входа и кабеля 3,5-мм джек — 3,5-мм джек колонки можно подключить к компьютеру (плееру, мобильному телефону) и использовать как мощный динамик.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
пока работает а дальше видно буде
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка обычная, пришла без повреждений, полностью разряженная, басы есть. Долго стоит на зарядке. Посмотрим что дальше будет.
Достоинства:
Комментарий:
Для своих денег супер, звук приличный. Не очень тяжелая, быстро подключается к блютусу. Единственный минус - не очень хорошо стоит на поверхности
Достоинства:
Комментарий:
Есть бас, есть высокие. Для меломанов - за небольшие деньги - самое то. Играет неожиданно хорошо. Берите, не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Конечно не джибиэль, но за эту сумму совсем не плохо. Рекомендую!:)
Достоинства:
Комментарий:
особой громкости нет,звук так себе,обычный jbl громче и звук на много приятней,короче здоровая и бестолковая колонка,за такие деньги в принципе, ожидал что будет на много хуже
Достоинства:
Комментарий:
шикарная колонка звук мягкий,объемный,хотелось бы громче,но сойдёт
Достоинства:
Комментарий:
зачетно за такие деньги то что надо в паре с JBL будет бомба
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, радио работает плохо, кое как ловит, и лишь пару станций. прежняя колонка перфео ловила намного лучше, но к сожалению сдохла. У этой звук такой же, в принципе, использую только при работе на участке, в огороде, так что там особых требований к звуку не предъявляю.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка, звук не очень, правда. но для семейной вечеринки пойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Громкая, звук чистый, прикольный дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Басов маловато
Достоинства:
Комментарий:
работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хорошая , цена качество соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Играет, не все флешки читает. Видимо старые не поддерживает. Не удобное расположение входов под зарядку и флешки. Борщ не варит ((
Достоинства:
Комментарий:
Бомбово. Четко работает
Достоинства:
Комментарий:
отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги нормально
Достоинства:
Комментарий:
пришла вовремя все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка для прослушивания в помещении, слышатся басы, одной зарядки хватает на целый день. Читает Micro CD, есть FM радио, порт USB. Единственный минус: не обнаружил заявленной производителем функции TWS (одновременной работы двух колонок) по Bluetooth.
Достоинства:
Комментарий:
Классная колонка, за такую стоимость Удобная, все заявленные функции работают! Брали на и надеемся, что прослужит долго Издалека очень похожа на JBL
Достоинства:
Комментарий:
Чёй- то подумал, ну раз есть TWS, какого хрена не купить вторую колонку ? Купил. Вот...
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро.Коробка целая,чистая, всё запечатано... Колонка такая увесистая и довольно громко играет, басы приятно удивили,сочные. так что за такую цену на уровне более именитых производителей,единственное шнур зарядки короткий и когда батарея садится подаёт сигнал и уменьшает громкость.а так вполне доволен. посмотрим как в дальнейшем себя покажет. Рекомендую...
Достоинства:
Комментарий:
неплохая колонка за такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
Все ок , работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук
Портативная акустика Defender G22 (65122) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Портативная акустика Defender G22 (65122)
Достоинства:
Комментарий:
пока работает а дальше видно буде
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка обычная, пришла без повреждений, полностью разряженная, басы есть. Долго стоит на зарядке. Посмотрим что дальше будет.
Достоинства:
Комментарий:
Для своих денег супер, звук приличный. Не очень тяжелая, быстро подключается к блютусу. Единственный минус - не очень хорошо стоит на поверхности
Достоинства:
Комментарий:
Есть бас, есть высокие. Для меломанов - за небольшие деньги - самое то. Играет неожиданно хорошо. Берите, не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Конечно не джибиэль, но за эту сумму совсем не плохо. Рекомендую!:)
Достоинства:
Комментарий:
особой громкости нет,звук так себе,обычный jbl громче и звук на много приятней,короче здоровая и бестолковая колонка,за такие деньги в принципе, ожидал что будет на много хуже
Достоинства:
Комментарий:
шикарная колонка звук мягкий,объемный,хотелось бы громче,но сойдёт
Достоинства:
Комментарий:
зачетно за такие деньги то что надо в паре с JBL будет бомба
Достоинства:
Комментарий:
хорошее качество, радио работает плохо, кое как ловит, и лишь пару станций. прежняя колонка перфео ловила намного лучше, но к сожалению сдохла. У этой звук такой же, в принципе, использую только при работе на участке, в огороде, так что там особых требований к звуку не предъявляю.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка, звук не очень, правда. но для семейной вечеринки пойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Громкая, звук чистый, прикольный дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Басов маловато
Достоинства:
Комментарий:
работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хорошая , цена качество соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Играет, не все флешки читает. Видимо старые не поддерживает. Не удобное расположение входов под зарядку и флешки. Борщ не варит ((
Достоинства:
Комментарий:
Бомбово. Четко работает
Достоинства:
Комментарий:
отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги нормально
Достоинства:
Комментарий:
пришла вовремя все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка для прослушивания в помещении, слышатся басы, одной зарядки хватает на целый день. Читает Micro CD, есть FM радио, порт USB. Единственный минус: не обнаружил заявленной производителем функции TWS (одновременной работы двух колонок) по Bluetooth.
Достоинства:
Комментарий:
Классная колонка, за такую стоимость Удобная, все заявленные функции работают! Брали на и надеемся, что прослужит долго Издалека очень похожа на JBL
Достоинства:
Комментарий:
Чёй- то подумал, ну раз есть TWS, какого хрена не купить вторую колонку ? Купил. Вот...
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро.Коробка целая,чистая, всё запечатано... Колонка такая увесистая и довольно громко играет, басы приятно удивили,сочные. так что за такую цену на уровне более именитых производителей,единственное шнур зарядки короткий и когда батарея садится подаёт сигнал и уменьшает громкость.а так вполне доволен. посмотрим как в дальнейшем себя покажет. Рекомендую...
Достоинства:
Комментарий:
неплохая колонка за такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
Все ок , работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук