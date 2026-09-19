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Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver купить с доставкой в Москве
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Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver

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Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 1
Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 2
Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 3
Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 4
Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 5
Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 6
Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 7
Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 6
  • Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 7
  • Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365845
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Дополнительно
вес 196 г
Комплектация
прицел коллиматорный RM132RG Weaver, батарея питания CR123а, салфетка для чистки оптики, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
планка Weaver 21 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/2 МОА
Питание
CR123A
Увеличение
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х8
Вес, г.
400

Описание товара Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver

Коллиматорный прицел закрытого типа Veber RM132RG Weaver применяется на различных видах оружия, позволяет значительно увеличить скорость прицеливания. Прицел без увеличения (кратность 1х), с прицельной маркой в виде точки в круге с подсветкой красного или зеленого цвета и 8-ю ступенями яркости. Коллиматорный прицел разработан для использования на нарезном огнестрельном оружии с дульной энергией до 4400 Дж (калибр 7, 62/54), на гладкоствольном оружии с дульной энергией до 4100 Дж (калибр 12/76), на пневматическом оружии с дульной энергией до 25 Дж. Прицел предназначен для стрельбы из дробовика, страйкбольного или пневматического оружия, точно пригодится при спортивной стрельбе на коротких дистанциях. Стрелок может вести стрельбу, держа оба глаза открытыми. Благодаря конструкции прицела, прицельная марка остается на цели независимо от положения глаза относительно линии прицеливания. Параллакс полностью отсутствует при нахождении цели от 25 м. Стрелок оперативно может реагировать на изменение обстановки, легко сопровождать или менять цель.

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Дополнительно
вес 196 г
Комплектация
прицел коллиматорный RM132RG Weaver, батарея питания CR123а, салфетка для чистки оптики, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
планка Weaver 21 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/2 МОА
Питание
CR123A
Увеличение
1
Страна производитель
Китай
Описание
Коллиматорный прицел закрытого типа Veber RM132RG Weaver применяется на различных видах оружия, позволяет значительно увеличить скорость прицеливания. Прицел без увеличения (кратность 1х), с прицельной маркой в виде точки в круге с подсветкой красного или зеленого цвета и 8-ю ступенями яркости. Коллиматорный прицел разработан для использования на нарезном огнестрельном оружии с дульной энергией до 4400 Дж (калибр 7, 62/54), на гладкоствольном оружии с дульной энергией до 4100 Дж (калибр 12/76), на пневматическом оружии с дульной энергией до 25 Дж. Прицел предназначен для стрельбы из дробовика, страйкбольного или пневматического оружия, точно пригодится при спортивной стрельбе на коротких дистанциях. Стрелок может вести стрельбу, держа оба глаза открытыми. Благодаря конструкции прицела, прицельная марка остается на цели независимо от положения глаза относительно линии прицеливания. Параллакс полностью отсутствует при нахождении цели от 25 м. Стрелок оперативно может реагировать на изменение обстановки, легко сопровождать или менять цель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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