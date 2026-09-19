Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver
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Характеристики
Описание товара Прицел коллиматорный Veber RM132RG Weaver
Коллиматорный прицел закрытого типа Veber RM132RG Weaver применяется на различных видах оружия, позволяет значительно увеличить скорость прицеливания. Прицел без увеличения (кратность 1х), с прицельной маркой в виде точки в круге с подсветкой красного или зеленого цвета и 8-ю ступенями яркости. Коллиматорный прицел разработан для использования на нарезном огнестрельном оружии с дульной энергией до 4400 Дж (калибр 7, 62/54), на гладкоствольном оружии с дульной энергией до 4100 Дж (калибр 12/76), на пневматическом оружии с дульной энергией до 25 Дж. Прицел предназначен для стрельбы из дробовика, страйкбольного или пневматического оружия, точно пригодится при спортивной стрельбе на коротких дистанциях. Стрелок может вести стрельбу, держа оба глаза открытыми. Благодаря конструкции прицела, прицельная марка остается на цели независимо от положения глаза относительно линии прицеливания. Параллакс полностью отсутствует при нахождении цели от 25 м. Стрелок оперативно может реагировать на изменение обстановки, легко сопровождать или менять цель.
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