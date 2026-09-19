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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD купить с доставкой в Москве
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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD

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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 5
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365844
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
400

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD

Veber Wolf Reflex 132 RG DnD тактический коллиматорный прицел закрытого типа с красной/зеленой точкой и увеличением 1х. Базовое крепление — на планку Weaver. Прицел разработан с учетом специфических требований, предъявляемых карабинами, но может также использоваться при стрельбе из дробовика, для развлекательной и спортивной стрельбы.

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 132 RG DnD




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Wolf Reflex 132 RG DnD тактический коллиматорный прицел закрытого типа с красной/зеленой точкой и увеличением 1х. Базовое крепление — на планку Weaver. Прицел разработан с учетом специфических требований, предъявляемых карабинами, но может также использоваться при стрельбе из дробовика, для развлекательной и спортивной стрельбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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