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Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG купить с доставкой в Москве
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Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG

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Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 5
Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 6
Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 6
  • Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496774
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
24х16
Дополнительно
вес 60 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber храбрый заяц 1х24 RG, защитная крышка прицела, ключи шестигранные – 2 шт, материал для чистки линз, батарея CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
полное многослойное просветление всех оптических поверхностей FMC
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG

Коллиматорный прицел Veber Храбрый Заяц 1х24 RG открытого типа с объективом 24х16 мм предназначен для ускорения процесса прицеливания на коротких дистанциях. Фиксированное увеличение 1х позволяет стрелку вести цель не прищуриваясь, двумя глазами, а прицельная марка в виде подсвеченной точки красного или зеленого цвета – быстро сделать точный выстрел. Легкий и компактный прицел устанавливается на планку Weaver или Picatinny, подойдет для установки как на пневматический пистолет, так и на охотничье оружие небольшого калибра.

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
24х16
Дополнительно
вес 60 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber храбрый заяц 1х24 RG, защитная крышка прицела, ключи шестигранные – 2 шт, материал для чистки линз, батарея CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
полное многослойное просветление всех оптических поверхностей FMC
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Описание
Коллиматорный прицел Veber Храбрый Заяц 1х24 RG открытого типа с объективом 24х16 мм предназначен для ускорения процесса прицеливания на коротких дистанциях. Фиксированное увеличение 1х позволяет стрелку вести цель не прищуриваясь, двумя глазами, а прицельная марка в виде подсвеченной точки красного или зеленого цвета – быстро сделать точный выстрел. Легкий и компактный прицел устанавливается на планку Weaver или Picatinny, подойдет для установки как на пневматический пистолет, так и на охотничье оружие небольшого калибра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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