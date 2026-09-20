Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496774
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
24х16
Дополнительно
вес 60 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber храбрый заяц 1х24 RG, защитная крышка прицела, ключи шестигранные – 2 шт, материал для чистки линз, батарея CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
полное многослойное просветление всех оптических поверхностей FMC
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Храбрый Заяц 1х24 RG
Коллиматорный прицел Veber Храбрый Заяц 1х24 RG открытого типа с объективом 24х16 мм предназначен для ускорения процесса прицеливания на коротких дистанциях. Фиксированное увеличение 1х позволяет стрелку вести цель не прищуриваясь, двумя глазами, а прицельная марка в виде подсвеченной точки красного или зеленого цвета – быстро сделать точный выстрел. Легкий и компактный прицел устанавливается на планку Weaver или Picatinny, подойдет для установки как на пневматический пистолет, так и на охотничье оружие небольшого калибра.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
24х16
Дополнительно
вес 60 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber храбрый заяц 1х24 RG, защитная крышка прицела, ключи шестигранные – 2 шт, материал для чистки линз, батарея CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
полное многослойное просветление всех оптических поверхностей FMC
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Коллиматорный прицел Veber Храбрый Заяц 1х24 RG открытого типа с объективом 24х16 мм предназначен для ускорения процесса прицеливания на коротких дистанциях. Фиксированное увеличение 1х позволяет стрелку вести цель не прищуриваясь, двумя глазами, а прицельная марка в виде подсвеченной точки красного или зеленого цвета – быстро сделать точный выстрел. Легкий и компактный прицел устанавливается на планку Weaver или Picatinny, подойдет для установки как на пневматический пистолет, так и на охотничье оружие небольшого калибра.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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