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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar купить с доставкой в Москве
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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar

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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 5
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 6
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 7
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 8
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 6
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 7
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 8
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722369
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Характеристики

Бренд
Veber
Диаметр объектива, мм
20 мм
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
влагозащита, пыле-брызгозащита (IP67), антибликовое покрытие оптики
Питание
CR2032/солнечная панель
Увеличение
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х7
Вес, г.
300

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar

Veber Wolf Reflex 120 RD Solar – тактический коллиматорный прицел закрытого типа с увеличением 1х и объективом диаметром 20 мм. Прицельная марка Red Dot имеет 12 ступеней регулировки подсветки, которая питается от батареи / солнечной панели. Высокое базовое крепление на планку Weaver (высота 40 мм) дает возможность устанавливать прицел Wolf Reflex 120 RD Solar на одной планке с магнифером Veber Wolf MX3 для повышения кратности увеличения до 3х. Прицел может применяться на различных видах оружия для повышения скорости прицеливания и точности стрельбы. Ударная стойкость прицела Wolf Reflex 120 RD Solar на оружии с нарезным стволом – до 7000 Дж, гладкоствольном – до 4400 Дж, пневматическом – до 25 Дж.

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 120 RD Solar




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Характеристики
Бренд
Veber
Диаметр объектива, мм
20 мм
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
влагозащита, пыле-брызгозащита (IP67), антибликовое покрытие оптики
Питание
CR2032/солнечная панель
Увеличение
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Wolf Reflex 120 RD Solar – тактический коллиматорный прицел закрытого типа с увеличением 1х и объективом диаметром 20 мм. Прицельная марка Red Dot имеет 12 ступеней регулировки подсветки, которая питается от батареи / солнечной панели. Высокое базовое крепление на планку Weaver (высота 40 мм) дает возможность устанавливать прицел Wolf Reflex 120 RD Solar на одной планке с магнифером Veber Wolf MX3 для повышения кратности увеличения до 3х. Прицел может применяться на различных видах оружия для повышения скорости прицеливания и точности стрельбы. Ударная стойкость прицела Wolf Reflex 120 RD Solar на оружии с нарезным стволом – до 7000 Дж, гладкоствольном – до 4400 Дж, пневматическом – до 25 Дж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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