Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496782
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х9х7
Вес, г.
300
Описание товара Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO
Видеообзор на Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO
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Курьерская доставка в Москве
Видеообзор на Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Достоинства:
Небольшой размер, ударопрочный корпус, минимальный параллакс и то только на близких дистанциях
Недостатки:
На счёт защиты IP67 - сильно сомневаюсь: отсек под батарейку никак не прорезинен, остальные места тоже.
Яркость точки хотелось бы побольше - в ясную погоду её прям очень плохо видно.
Есть проставка по высоте 9 мм, которая снимается, но болтов коротких нет, чтобы закрепиться к основанию
Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Прицел голографический Veber Wolf Reflex 122 HOLO
Достоинства:
Небольшой размер, ударопрочный корпус, минимальный параллакс и то только на близких дистанциях
Недостатки:
На счёт защиты IP67 - сильно сомневаюсь: отсек под батарейку никак не прорезинен, остальные места тоже.
Яркость точки хотелось бы побольше - в ясную погоду её прям очень плохо видно.
Есть проставка по высоте 9 мм, которая снимается, но болтов коротких нет, чтобы закрепиться к основанию