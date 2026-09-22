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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD купить с доставкой в Москве
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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD

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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 5
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 6
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 7
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 6
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 7
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722370
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Характеристики

Бренд
Veber
Диаметр объектива, мм
24х17 мм
Крепление
Weaver
Питание
литиевая батарея CR2032
Увеличение
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
300

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD

Коллиматорный прицел Veber Wolf Reflex 124 RD предназначен для установки на огнестрельное и пневматическое оружие для охоты, спортивной и развлекательной стрельбы. Прицел открытого типа сохраняет широкое поле зрения и позволяет целится, глядя двумя глазами. Особенности: Размер линзы 24х17 мм Полное многослойное просветление линзы FMC Прицельная марка 2МОА красного цвета 6 уровней яркости марки, ручная регулировка Вертикальные и боковые поправки с помощью винтов Диапазон поправок +/-50МОА, цена деления механизма поправок – 1МОА Корпус из алюминиевого сплава с безбликовым покрытием Питание от батареи CR2032, до 3600 часов работы Уровень влагозащищенности IPX4 Адаптер для установки на планку Weaver от 44 мм в комплекте

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Диаметр объектива, мм
24х17 мм
Крепление
Weaver
Питание
литиевая батарея CR2032
Увеличение
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Описание
Коллиматорный прицел Veber Wolf Reflex 124 RD предназначен для установки на огнестрельное и пневматическое оружие для охоты, спортивной и развлекательной стрельбы. Прицел открытого типа сохраняет широкое поле зрения и позволяет целится, глядя двумя глазами. Особенности: Размер линзы 24х17 мм Полное многослойное просветление линзы FMC Прицельная марка 2МОА красного цвета 6 уровней яркости марки, ручная регулировка Вертикальные и боковые поправки с помощью винтов Диапазон поправок +/-50МОА, цена деления механизма поправок – 1МОА Корпус из алюминиевого сплава с безбликовым покрытием Питание от батареи CR2032, до 3600 часов работы Уровень влагозащищенности IPX4 Адаптер для установки на планку Weaver от 44 мм в комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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