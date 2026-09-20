Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 132 RD DVT11
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496778
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
32х22
Дополнительно
вес 140 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 132 RD DVT11, ключ шестигранный – 2 шт, отвертка, материал для чистки линз, батарея питания CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку ласточкин хвост 11 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
300
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 132 RD DVT11
Коллиматорный прицел открытого типа Veber Black Russian DOT 132 RD DVT11 с возможностью выбора вида, цвета и яркости прицельной марки, предназначен для легкого ведения цели двумя глазами во время стрельбы. Возможность выбора вида прицельной марки и механизмы ввода поправок обеспечивают все условия для высокоточного выстрела в быстроменяющейся обстановке. Благодаря конструкции с высокой ударной стойкостью, прицел может применяться на огнестрельном оружии как с нарезным стволом, так и гладкоствольном до 4.400 Дж, а также на пневматическом оружии до 15 Дж.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
32х22
Дополнительно
вес 140 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 132 RD DVT11, ключ шестигранный – 2 шт, отвертка, материал для чистки линз, батарея питания CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку ласточкин хвост 11 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Коллиматорный прицел открытого типа Veber Black Russian DOT 132 RD DVT11 с возможностью выбора вида, цвета и яркости прицельной марки, предназначен для легкого ведения цели двумя глазами во время стрельбы. Возможность выбора вида прицельной марки и механизмы ввода поправок обеспечивают все условия для высокоточного выстрела в быстроменяющейся обстановке. Благодаря конструкции с высокой ударной стойкостью, прицел может применяться на огнестрельном оружии как с нарезным стволом, так и гладкоствольном до 4.400 Дж, а также на пневматическом оружии до 15 Дж.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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