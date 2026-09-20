Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 125 RG
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496779
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
25
Дополнительно
вес 180 г/140 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 125 RG с высоким креплением Weaver и антибликовой сотовой насадкой, крепление Weaver низкое, крышки объектива и окуляра сдвоенная, ключ шестигранный – 2 шт, отвертка, материал для чистки линз, батарея питания CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
400
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 125 RG
Veber Black Russian DOT 125 RG это коллиматорный прицел закрытого типа с базовым увеличением 1х и объективом диаметром 25 мм. Veber Black Russian DOT 125 RG с прицельной маркой с подсветкой красного или зеленого цвета помогает легко вести цель и совершать точные попадания во время спортивной или развлекательной стрельбы. Прицелы Black Russian DOT предназначены для установки на планку Weaver на огнестрельном оружии с нарезным стволом и гладкоствольном с дульной энергией до 4.400 Дж (включая магнум 12/76 для гладкоствольного), а также на пневматическом оружии с дульной энергией до 15 Дж.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
25
Дополнительно
вес 180 г/140 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Black Russian DOT 125 RG с высоким креплением Weaver и антибликовой сотовой насадкой, крепление Weaver низкое, крышки объектива и окуляра сдвоенная, ключ шестигранный – 2 шт, отвертка, материал для чистки линз, батарея питания CR2032, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Страна производитель
Китай
Veber Black Russian DOT 125 RG это коллиматорный прицел закрытого типа с базовым увеличением 1х и объективом диаметром 25 мм. Veber Black Russian DOT 125 RG с прицельной маркой с подсветкой красного или зеленого цвета помогает легко вести цель и совершать точные попадания во время спортивной или развлекательной стрельбы. Прицелы Black Russian DOT предназначены для установки на планку Weaver на огнестрельном оружии с нарезным стволом и гладкоствольном с дульной энергией до 4.400 Дж (включая магнум 12/76 для гладкоствольного), а также на пневматическом оружии с дульной энергией до 15 Дж.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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