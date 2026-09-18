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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD купить с доставкой в Москве
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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD

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Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 1
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 2
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 3
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 4
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 5
Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 1
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 2
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 3
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 4
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 5
  • Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332552
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
25
Дополнительно
вес 165 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD, ключ для монтажа, батарейка CR2032, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
светопропускание более 90%
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
200

Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD

Veber Wolf Reflex 125 RD тактический коллиматорный прицел закрытого типа с красной точкой и увеличением 1. Базовое крепление — на планку Weaver. Большая апертура и коническая форма корпуса максимизируют область наблюдения и позволяют лучше анализировать ситуацию и быстрее захватить цель особенно из нестандартных положений стрельбы

Отзывы о товаре Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Диаметр объектива, мм
25
Дополнительно
вес 165 г
Комплектация
прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 125 RD, ключ для монтажа, батарейка CR2032, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Крепление
Weaver
Материал корпуса
алюминий
Особенности
светопропускание более 90%
Питание
CR2032
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Wolf Reflex 125 RD тактический коллиматорный прицел закрытого типа с красной точкой и увеличением 1. Базовое крепление — на планку Weaver. Большая апертура и коническая форма корпуса максимизируют область наблюдения и позволяют лучше анализировать ситуацию и быстрее захватить цель особенно из нестандартных положений стрельбы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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