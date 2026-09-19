Top.Mail.Ru
Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 1
Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 2
Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 3
Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 4
Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 5
Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 1
  • Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 2
  • Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 3
  • Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 4
  • Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 5
  • Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362014
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
300

Описание товара Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR)

Кабель Saramonic SR-UM10-CC1 предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем LavMic, UwMic9, UwMic10 и UwMic15 к входу Dual-XLR.

Отзывы о товаре Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Saramonic SR-UM10-CC1 предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем LavMic, UwMic9, UwMic10 и UwMic15 к входу Dual-XLR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель переходник Saramonic SR-UM10-CC1 (1 штекер 3,5 мм, 2 выхода XLR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...