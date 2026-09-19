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Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой купить с доставкой в Москве
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Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой

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Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 1
Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 2
Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 3
Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 4
Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 5
Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 6
Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Комплектация
держатель, поролоновая ветрозащита, зарядный кабель
  • Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 1
  • Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 2
  • Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 3
  • Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 4
  • Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 5
  • Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 6
  • Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 488880
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Держатель
Комплектация
держатель, поролоновая ветрозащита, зарядный кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х5
Вес, кг.
1

Описание товара Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой

Держатель ручного микрофона для передатчика Blink500 Pro TX – прекрасное решение для использования в качестве ручного микрофона, например, во время интервью с использованием передатчика Blink500 Pro TX

Отзывы о товаре Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Держатель
Комплектация
держатель, поролоновая ветрозащита, зарядный кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель ручного микрофона для передатчика Blink500 Pro TX – прекрасное решение для использования в качестве ручного микрофона, например, во время интервью с использованием передатчика Blink500 Pro TX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель передатчика Saramonic Blink500 Pro HM с подзарядкой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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