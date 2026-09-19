Петличный микрофон Saramonic LavMicro Di для смартфонов (вход Apple Lightning)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
от 30 до 20000 Гц
Длина кабеля, м
1.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361974
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
от 30 до 20000 Гц
Чувствительность
-35 дБ
Длина кабеля, м
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, кг.
1
Описание товара Петличный микрофон Saramonic LavMicro Di для смартфонов (вход Apple Lightning)
Петличный микрофон разработан профессионалами Saramonic специально для работы с гаджетами от Apple. Устройство может быть подключено к iPhone или iPad посредством порта Lightning, а также имеет сертификацию MFI, а значит полностью совместимо и гарантирует высокое качество работы.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
от 30 до 20000 Гц
Чувствительность
-35 дБ
Длина кабеля, м
1.7
Страна производитель
Китай
Петличный микрофон разработан профессионалами Saramonic специально для работы с гаджетами от Apple. Устройство может быть подключено к iPhone или iPad посредством порта Lightning, а также имеет сертификацию MFI, а значит полностью совместимо и гарантирует высокое качество работы.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Петличный микрофон Saramonic LavMicro Di для смартфонов (вход Apple Lightning) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Петличный микрофон Saramonic LavMicro Di для смартфонов (вход Apple Lightning)