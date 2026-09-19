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Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка купить с доставкой в Москве
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Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка

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Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка - фото 1
Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка - фото 2
Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка - фото 3
Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
  • Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка - фото 1
  • Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка - фото 2
  • Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка - фото 3
  • Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362004
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
крепление, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка

Saramonic SR-SMC20 - это амортизирующее крепление, предназначенное для установки накамерного микрофона. Оно помогает минимизировать вибрацию и шум при работе. Подходит для крепления любого микрофона или рекордера с резьбой 1/4 дюйма.

Отзывы о товаре Крепление антишок Saramonic SR-SMC20 для микрофона пушка




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
крепление, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic SR-SMC20 - это амортизирующее крепление, предназначенное для установки накамерного микрофона. Оно помогает минимизировать вибрацию и шум при работе. Подходит для крепления любого микрофона или рекордера с резьбой 1/4 дюйма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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