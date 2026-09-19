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Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в купить с доставкой в Москве
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Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в

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Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 1
Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 2
Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 3
Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 4
Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 5
Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 6
Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 7
Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 8
Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 9
Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
  • Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 1
  • Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 2
  • Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 3
  • Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 4
  • Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 5
  • Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 6
  • Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 7
  • Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 8
  • Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 9
  • Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361912
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х6
Вес, г.
300

Описание товара Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в

Держатель JOBY GripTight Mount PRO Phone позволяет зафиксировать любой смартфон (ширина устройства от 56 до 91 мм). Это универсальное крепление, которое может использоваться с портретной и с пейзажной ориентацией, а также с наклоном до 150°. Держатель крепится с помощью стандартного штативного винта 1/4. Его можно использовать для съемки на мобильные устройства, для записи звука, для крепления мобильных устройств в дополнительные гнезда штативов, на крепления-присоски, струбцины и так далее. GripTight Mount PRO сделано прочно и надежно: АБС пластик усилен стальными направляющими.

Отзывы о товаре Штатив Joby GripTight Mount PRO для iPhone, Galaxy, смартфонов и др. электронных устр-в




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Держатель
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель JOBY GripTight Mount PRO Phone позволяет зафиксировать любой смартфон (ширина устройства от 56 до 91 мм). Это универсальное крепление, которое может использоваться с портретной и с пейзажной ориентацией, а также с наклоном до 150°. Держатель крепится с помощью стандартного штативного винта 1/4. Его можно использовать для съемки на мобильные устройства, для записи звука, для крепления мобильных устройств в дополнительные гнезда штативов, на крепления-присоски, струбцины и так далее. GripTight Mount PRO сделано прочно и надежно: АБС пластик усилен стальными направляющими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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