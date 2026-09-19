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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
40
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385435
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Описание товара Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный
Штатный штатив Manfrotto Befree Black MKBFRLA4B-BHM с быстрым выпуском QPL является идеальным решением для продвинутого фотографа. Штатив сочетает в себе универсальность и максимальную производительность, идеально подходит для съемки в путешествии. Эргономичный дизайн интуитивно понятен и быстро работает. С Manfrotto BeFree даже самые требовательные фотографы могут быстро и легко настраивать свое оборудование и продолжать фокусироваться на желаемой записи. Manfrotto Befree Black MKBFRLA4B-BHM может превратиться в монопод всего за несколько шагов. Это одна из ножек штатива со специальным запирающим механизмом. Красное резиновое кольцо, которое указывает, что нога может быть удалена или подключена к центральной колонке. Запирающий механизм сконструирован таким образом, что нога, защелкивается надежно и остается без движения. Поэтому непреднамеренный выпуск при использовании в качестве штатива невозможен
Штатный штатив Manfrotto Befree Black MKBFRLA4B-BHM с быстрым выпуском QPL является идеальным решением для продвинутого фотографа. Штатив сочетает в себе универсальность и максимальную производительность, идеально подходит для съемки в путешествии. Эргономичный дизайн интуитивно понятен и быстро работает. С Manfrotto BeFree даже самые требовательные фотографы могут быстро и легко настраивать свое оборудование и продолжать фокусироваться на желаемой записи. Manfrotto Befree Black MKBFRLA4B-BHM может превратиться в монопод всего за несколько шагов. Это одна из ножек штатива со специальным запирающим механизмом. Красное резиновое кольцо, которое указывает, что нога может быть удалена или подключена к центральной колонке. Запирающий механизм сконструирован таким образом, что нога, защелкивается надежно и остается без движения. Поэтому непреднамеренный выпуск при использовании в качестве штатива невозможен
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