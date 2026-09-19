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Характеристики
Тип товара
Светофильтры поляризационные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361655
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Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM
Фильтр HOYA HRT CIR-PL UV выполняет одновременно функции поляризационного и ультрафиолетового фильтров. Он не пропускает свет, отраженный от неметаллических предметов: например, от стекла, поверхности воды или частиц влаги в воздухе. Благодаря этому повышается четкость и контрастность фотографий. Этот эффект часто применяется при съемке дневных пейзажей: небо становится более глубоким и насыщенным, лучше прорисовываются облака. При этом яркость неотраженного света остается без изменений. Фильтр также устраняет цветные рефлексы, благодаря чему цвета становятся более чистыми и насыщенными. Не пропускает ультрафиолетовые лучи. Фильтр HRT CIR-PL UV изготовлен из особой поляризационной пленки HRT (High Resolution and Transmission) с улучшенным пропусканием света. Благодаря этому он имеет высокую степень светопропускания - на 25% больше света, чем обычные поляризационные фильтры, давая тем самым преимущество в светосиле на 1/3 ступени. В отличии от обычной поляризационной пленки не искажает цветовую схему будущего кадра под воздействием UV лучей, т.к. их успешно отсекает.
Повышает цветовую насыщенность и контрастность изображения
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтр HOYA HRT CIR-PL UV выполняет одновременно функции поляризационного и ультрафиолетового фильтров. Он не пропускает свет, отраженный от неметаллических предметов: например, от стекла, поверхности воды или частиц влаги в воздухе. Благодаря этому повышается четкость и контрастность фотографий. Этот эффект часто применяется при съемке дневных пейзажей: небо становится более глубоким и насыщенным, лучше прорисовываются облака. При этом яркость неотраженного света остается без изменений. Фильтр также устраняет цветные рефлексы, благодаря чему цвета становятся более чистыми и насыщенными. Не пропускает ультрафиолетовые лучи. Фильтр HRT CIR-PL UV изготовлен из особой поляризационной пленки HRT (High Resolution and Transmission) с улучшенным пропусканием света. Благодаря этому он имеет высокую степень светопропускания - на 25% больше света, чем обычные поляризационные фильтры, давая тем самым преимущество в светосиле на 1/3 ступени. В отличии от обычной поляризационной пленки не искажает цветовую схему будущего кадра под воздействием UV лучей, т.к. их успешно отсекает.
Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR UV HRT 72 MM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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